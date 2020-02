Prvi pacijent zaražen koronavirusom u Hrvatskoj već je bolje, kaže da se osjeća bolje nego kad je bio prehlađen, a njegov brat blizanac, drugooboljeli, malo kaska za njim i još ima temperaturu. Njegova je djevojka puštena kući nakon što su tri testa pokazala da nije zaražena.

Prvi Hrvat koji je obolio od koronavirusa kaže da više nema temperaturu te da ona nije ni prelazila 38 stupnjeva. On se s bratom blizancem, koji je također obolio, nalazi u izolaciji u zagrebačkoj bolnici Dr. Fran Mihaljević.

"Dobro se osjećam, bolje nego kad sam prije znao biti prehlađen. Brat još ima temperaturu, no on kaska za mnom neka dva dana, pa je to i očekivano", rekao je mladić za 24sata. Njegovu djevojku testirali su tri puta te je nakon posljednjeg negativnog nalaza puštena kući. Ljudi s kojima je bio u kontaktu su također pod nadzorom, a ministar Davor Božinović na današnjoj konferenciji za novinare kazao je kako je prvi zaraženi u Hrvatsku ušao 21. veljače, prije nego što su uspostavljene mjere.

"Iskreno, cijelo vrijeme osjećao sam se prilično dobro i nisam se bojao ni u jednom trenutku. Nisam paničario ni razmišljao kao 'au, pa ljudi umiru od toga', naprosto nisam bio loše. Nisam imao niti imam ikakve respiratorne probleme, ne kašljem, ne boli me grlo, pluća su mi čista. No brinuo sam se zbog mame, baka, djedova, kolega u firmi", rekao je prvi pacijent za spomenuti medij.