Dok se neki zdravstveni djelatnici bune zbog testiranja koje im je besplatno, pružatelji određenih socijalnih usluga sami plaćaju testiranje. Priču donosi reporterka Matea Drmić.

Udruga Vukovarski leptirići, koja skrbi o djeci s poteškoćama u razvoju, već prvoga dana uvođenja obveznih COVID potvrda naišla je na prepreku. Za njih besplatnih testova nema.

"Naš Zavod za javno zdravstvo nije dobio nikakav naputak vezano za nas, iako je rečeno da će država financirati za sada testiranje, mi o tome ne znamo ništa. Mi kao Udruga jednostavno sredstava nemamo", objasnila je Viktorija Matin, predsjednica Udruge vukovarski leptirići.

Ali tu nije kraj. U Vukovaru, tvrde, nema testova ni na plaćanje.

"Osobno sam jutros morala otputovati za Osijek. Trideset kilometara tamo, 30 kilometara natrag, to je 60 kilometara, plus troškovi testiranja. Pa možemo reći otprilike 200 kuna. 400 kuna tjedno", komentira Biljana Cvijanović, fizioterapeutkinja u Udruzi vukovarski leptirić.

"Tražimo slobodne termine, tražimo po privatnim ordinacijama da posao ne pati, da djeca dobiju potrebne usluge", govori Majda Joha, izvršna direktorica Udruge

Iz Udruge ističu zbog problema koji ih je snašao javili su se Zavodu za javno zdravstvo i Ministarstvu socijalne politike, ali odgovor nisu dobili.

"Mi se nadamo da će se ta pogreška što prije ispraviti i da djelatnici neće morat sami financirati testiranja kao što im je bilo i obećano od samog početka. I da ćemo dolaziti na posao kao i do sad, bez dodatnog stresa", dodaje Joha.

Njihovu sudbinu dijele mnogi pružatelji socijalnih usluga. Zašto i oni nemaju besplatno testiranje, upitali smo ministra.

"Mi smo poslali upute i protokole i sve ono što je potrebno. Moram priznati da za ovaj konkretan slučaj, rekli ste Vukovarskih leptirića, ne znam, ali provjerit ćemo u ministarstvu o čemu se radi, da li je došlo do bilo kakve pogreške, iako moram priznati da izražavam sumnju da je došlo do pogreške", rekao je Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.



Pogreška ili ne - do 150 korisnika usluga Vukovarskih leptirića necijepljeni djelatnici mogu samo na vlastiti trošak.

