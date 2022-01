Kanadski premijer Justin Trudeau i njega obitelj napustili su svoj dom u Ottawi zbog sigurnosnih razloga. Prosvjednici protiv cijepljenja, među kojima je i 50.000 kamiondžija, prolaze ulicama grada i ispred ureda premijera. U Kanadi je cijepljeno 82 posto građana u dobi od pet i više godina, a dosada imaju zabilježena 33.373 smrtna slučaja u kojima su preminuli bili pozitivni na koronu.

Justin Trudeau je s obitelji napustio svoj dom u glavnom gradu Kanade. Smješten je na tajnu lokaciju dok se u Ottawi okupilo 50.000 kamiondžija na prosvjedima protiv obveznog cijepljenja i karantene.

Trudeau se trenutno nalazi u izolaciji, a nakon premještanja njega i njegove obitelji iz ureda su poručili kako nastavlja raditi "na daljinu".

Nekoliko dana ranije je prosvjednike, među kojima su brojni vozači kamiona, Trudeau nazvao "malom marginalnom skupinom".

"Konvoj slobode", kako su prosvjednici nazvali kolonu kamiona, narastao je s nekoliko stotina vozila koja su krenula prema glavnom gradu do kolone duge šezdesetak kilometara.

Prosvjed je podržao i Elon Musk koji je tvitnuo: "Kanadske kamiondžije su zakon".

Uz kanadsku zastavu i transparente na kojima, kako kažu, traže slobodu i uz glasne povike protiv kanadskog premijera, kamiondžije su se pridružile desecima tisuća prosvjednika koji su izašli na ulice nezadovoljni ograničenima povezanima uz karantenu, obveznim cijepljenjem, ali i radom vlade.

"Želim da sve to prestane, ove mjere nemaju opravdanja", kazao je jedan od prosvjednika, 31-godišnji poduzetnik Philippe Castonguay. Navodi da se vozio sedam sati kako bi javno pokazao što misli o cijepljenju. "To nas vodi prema novom društvu za koje nismo glasali", rekao je.

U Kanadi je cijepljeno 82 posto građana u dobi od pet i više godina. Među odraslima je brojka viša od 90 posto.

Kanada je, prema podacima od petka, ima zabilježeno ukupno tri milijuna oboljelih od početka pandemije, a trenutno su u toj zemlji bolesne 233.000 ljudi.

Dosada imaju zabilježena 33.373 smrtna slučaja u kojima su preminuli bili pozitivni na koronu.

Višednevni prosvjedi započeli su prošli tjedan u zapadnoj Kanadi, gdje su deseci kamiondžija organizirali konvoj od Vancouvera do Ottawe kako bi prosvjedovali protiv ograničenja povezanih s COVID-om i obveznog cijepljenja.

"Ne bismo trebali biti prisiljeni na cijepljenje", rekla je Luoise, jedna od prosvjednica i dodala da su COVID potvrde "upad u privatni život".

