U dijelovima zemlje počela je druga faza cijepljenja. U Šibensko-kninskoj županiji prvi put su se cijepili stariji od 65 godina i kronični bolesnici. Liječnici potvrđuju - AstraZenecom nisu cijepili starije osobe. Iz KBC-a Zagreb potvrdili su da se 25. siječnja cijepio i rektor Damir Boras, kao i njegova supruga.

Liječnica obiteljske medicine starije od 65 godina cijepila je Moderninim cijepivom, a mlađe AstraZenecom. Za područje županije dobili su 300 doza. Sve su rasporedili po ambulantama i procjenjuju da će sve doze potrošiti do kraja tjedna.

Željka Juraga s Murtera primila je svoje cjepivo.

"Ja sam se samo prijavila, obavijestili su me da ću dobiti Modernu, a moji sin je isto prije mene sada cijepljen. On je mlađi, on je sa AstraZenecom", kaže Željka.

"Moga san birati, izabra san Astru. Ima nas u kući još koje trebaju cijepiti, onda ovo drugo za starije, tako san izabra Astru. Cijeli život sam vam po bolnicama, ne bojim se uopće. Pa da se svi cijepimo i da se vratimo u normalu, jer ovo nije život, bit izoliran, odvojen", kaže Kristijan Juraga s Murtera, inače plućni bolesnik.

Stižu nove doze

"S AstraZenecom sam prvenstveno naručivala mlađe pacijente koji imaju teže kronične bolesti, a s Modernom, to su bile starije osobe, znači 65 i više godina, također s brojnim kroničnim bolestima“, objasnila je liječnica obiteljske medicine Tatjana Markov Salamun.

U Primorsko-goranskoj županiji nastavlja se cijepljenje u ambulantama, na zahtjev obiteljskih liječnika. Od sutra na to područje stižu nove doze obje vrste cjepiva, i Moderne i AstraZenece.

"Nastojat ćemo svakom našem građaninu s obzirom na njegov status, njegove prioritete odrediti onu dozu cjepiva, odnosno onu vrstu ili onaj prioritet mu dati koji je njima najpotrebitiji, međutim važno, glavno pravilo je da su to vrlo sigurna i kvalitetna cjepiva ukoliko su ona dovoljno učinkovita za određenu kategoriju mi ćemo to naravno savjetovati da se napravi procjepljivanje i ne sumnjam da će odaziv građana zaista biti na zavidnoj razini", kaže ravnatelj NZJZ-a Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović.

Građani podijeljeni

Odaziv bi mogla poljuljati sve jača odbijanja cjepiva AstraZenece kojeg je Hrvatska najviše naručila. Neke europske zemlje i nisu baš sigurne u učinkovitost kod starijih od 65 godina.

"Nisam stekla povjerenje, ne priča se baš ono najbolje i ono pričekala bi rađe", kaže Riječanka Biserka. Njezinu sugrađanku Mariju primiti cjepivo nije strah.

"Jednostavno više me strah bolesti nego se cijepiti", kaže.



"Nikam ne idem,evo sad si idem tu po križaljku da si ispunjavam jer sam sama, nemam nikoga i čuvam se ne idem nigdje i ne bi se cijepila“, govori Zagrepčanka Ruža.

"Nadam se da ima više zainteresiranih pa da ću ja kasnije, a da će do tada doći neko drugo cjepivo“, kaže Gordana iz Zagreba.

Budući da AstreZenece imamo najviše, oni koji ga ne budu htjeli, možda neće imati drugog izbora. Krše li se ovime ljudska prava, pitali smo pučku pravobraniteljicu - na upit Dnevnika Nove TV odgovara da ona ne može utvrditi koliko razlika između cjepiva ima utjecaja na ljudska prava, ali kaže cjepiva bi trebala biti dostupna

svima, pogotovo onima najranjivijima.

Rektor Boras dozu dobio - slučajno

Cjepivo je primio rektor zagrebačkog sveučilišta Damir Boras koji je koronu prebolio. Potvrđeno nam je tako iz zagrebačkog KBC-a.

U telefonskom razgovoru pročelnik Klinike za stomatologiju Željko Verzak objašnjava da se rektor sa suprugom 25. siječnja našao na stomatološkom pregledu u trenutku kada se cijeli odjel cijepio na stomatološkom pregledu. Nakon procjepljivanja zdravstvenih djelatnika ostale su tri prorijeđene doze koje bi se inače morale baciti.

"Taj dan pred kraj radnog vremena u poliklinici Klinike za stomatologiju na pregledu su bili supružnici Boras koji su se interesirali i za mogućnost cijepljenja u našoj ustanovi. Kako su tri doze cjepiva ostale neiskorištene najprije smo pokušali stupiti u kontakt s djelatnicima previđenima za cijepljenje za idući dan te smo u to vrijeme uspjeli dobiti samo jednog djelatnika koji se tada došao cijepiti, a preostalim dvjema dozama cijepljeni su supružnici Boras kako se cjepivo ne bi bacilo", objasnio je Verzak.

Rektor ovo nije želio komentirati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr