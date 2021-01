Ogorčeni vlasnici kafića i teretana mogli bi otvoriti svoje objekte unatoč odluci Stožera. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas rekao nam je da njihova Udruga danas odlučuje o akcijama koje će poduzeti.

Mnogi poduzetnici najavljuju tužbe i prosvjede zbog nastavka mjera Stožera. Iako su se nadali popuštanju mjera, to se ipak nije dogodilo. Teretane ostaju zatvorene, a kafićima nije dopuštena ni prodaja kave za van. U 9 sati počeo je sastanak Task Forcea Udruge koja okuplja 30-ak osnivača, na kojem odlučuju o daljnjim potezima.

"Sve opcije su nam na stolu, od tužbi do građanskog neposluha. Mi smo legalisti i što god da napravimo, nastojat ćemo napraviti da Udruga preuzme odgovornost, a ne ugostitelji", rekao nam je Bujas.

Javljaju mu se brojni poduzetnici, od kojih bi neki mogli otvoriti svoje objekte unatoč zabrani Stožera.

"Da ja imam kafić, ja bih ga otvorio, ali nemam moralno pravo pozivati ljude da otvore teretane i kafiće jer su kazne drakonske. Kazne su i do 70.000 kuna, a ako se ide na kaznenu odgovornost za širenje pandemije, kazne mogu biti i tri godine zatvora. To su ogromne, drakonske kazne. Kazne su kao da ste ubili čovjeka i zbog toga ne možemo pozivati ljude i dovoditi ih u takvu situaciju. No ono što mi možemo je napraviti prosvjed", istaknuo je.

Rekao nam je i da ih nitko iz Vlade nije pozvao na razgovor, a niti to očekuju. "Nama je dosta neproduktivnih razgovora i sastanaka. Pitanje je da li bi išli na sastanak na kojem se i onako ništa ne bi dogodilo", rekao nam je.

Kondicijski centar Spartak najavio je da će od 1. veljače otvoriti svoja vrata.

"DOSTA JE BILO VIŠE OVOG TERORA ! Naše firme i sportske udruge nije otvorio ni stožer a ni Vlada RH, tako da nemaju pravo ni zatvarati. Dosad smo slušali ali sad je dosta. Od 1.2.2021.god. otvaramo vrata našeg centra, pa da vidimo šta će se dogoditi. Odluku donio vlasnik , osnivač i predsjednik našeg stožera Kondicijskog centra Spartak Alen Preldžić-099 5599 559. I molim da podijelite ovaj post, jer nismo se borili za ovu državu da bi bili poslušnici drugih država", napisali su na Facebooku.