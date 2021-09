Predsjednik Zoran Milanović oštro je u petak komentirao mjere i pozive na cijepljenje, koji se svakodnevno upućuju građanima.

Predsjednik Milanović odgovarao je na pitanja novinara o aktualnim temama.

Milanović je komentirao akcije USKOK-a i policije u Međimurju. U sklopu koje je uhićen međimurski župan Matija Posavec, a osumnjičen je i SDP-ov zastupnik Stjepan Kovač.

"Ni za koga ne navijam, ali ako su ljudi privedeni, onda onaj koji je to učinio ima razloga zašto je to učinio", rekao je Milanović.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda

Za predsjednika Vrhovnog suda kazao je kako je stvar već mogla biti riješena.

"Da smo se držali Ustava, mogli smo se uskladiti i dogovoriti, ovako - opet javni poziv, što da ja radim? Kandidat je sudac Radoslav Dobronić. Ako ga ne odobre, neka objasne zašto ne, ja sam svoju odluku objasnio. Nisam ni slušao izlaganje suca Dobronića ni izlaganje suca Marina Mrčele", rekao je Milanović.

"Bilo bi dobro da suci ne nastupaju javno. Sucima koji imaju potrebu biti pred kamerama - ne vjerujem, sumnjam u takve ljude", dodao je Milanović.

O događajima u Crnoj Gori

Na pitanje o događanjima u Crnoj Gori kaže kako on ne ustoličuje vladike i episkope po Cetinju i Nikšiću.

"To nije moj posao, ni bilo kojeg političara u Hrvatskoj, a u Crnoj Gori je to, srećom, završilo bez, slikovito rečeno, krvi. Mi se u unutarnje poslove drugih, susjednih država ne miješamo. Ono što radimo prema BiH je samo jedan stav koji artikuliramo jasno. Ono u BiH nije miješanje. Tamo živi više Hrvata nego Crnogoraca u Crnoj Gori, a kamoli Srba", rekao je Milanović.

Ne vjeruje u kampanju

Komentirao je i to što je Hrvatska crvena na koronakarti, a otvorena i gotovo bez mjera te pozive građanima da se cijepe.

Za kampanju cijepljenja kaže kako ne vjeruje u kampanje. "Ja ne vjerujem u kampanju ako nisu kratke kao izborne, a i onda mogu biti otrovne. Ja posljednjih mjeseci nisam o tome čuo dvije pametne rečenice", rekao je Milanović.

"Jeste cijepljeni? Ako ste cijepljeni, riješili ste svoj problem. A i moj problem", rekao je.

"Sad mi je prijatelj javio da je u klubu gdje mu je sin u Kaliforniji, od njih 50 njih 16 zaraženo. A cijepljeni su. Simptome nemaju. Gdje je problem? Ja ne vidim problem. Cijepi se", kazao je Milanović.

"Ne možemo unedogled gurati tu priču o apsolutnoj sigurnosti. Opasnosti uvijek postoje. One su danas manje nego ikada, općenito. Života bez rizika nema, kao i života bez bolesti. Napravi što možeš, cijepi se, iskoristi znanost", kazao je Milanović.

"Nemoguće iskorijeniti COVID"

"Želimo iskorijeniti COVID? To je nemoguće. Svaki dan počnem sa CNN-om i par kanala i to sijanje panike nije normalno. Ljudi obolijevaju od 1000 drugih stvari, mi o COVID-u pričamo već godinu dana. Od Nove godine ja slušam samo gluposti, cijepi se i riješena stvar. Ako se nećeš cijepiti, neću reći da me briga za tebe. Ako se razboliš, šanse da ti bude loše su veće. Ali pobrinut će se društvo za tebe", rekao je Milanović.

"Dosta je priče o tome, moj mlađi sin je konačno krenuo u školu. Ide u 3. razred gimnazije i tek je sad ušao u školu s perspektivom da će uskoro opet ostati doma. Meni su prve dvije godine školovanja u gimnaziji nešto što me je odredilo, oni su to proveli u tami pred kompjuterom", navodi.

"Baš me briga, dovoljno smo procijepljeni. Nećemo ići više od 50 posto. Ako je cilj, a moramo znati što je cilj ovog mahnitanja, ako je cilj potpuno iskorijeniti virus, onda imamo cilj. Ja to nisam čuo. Ako mi netko kaže da je to cilj, ja ću mu reći da je van pameti. Sve drugo je prilagodba i nastavak normalnog života. Sve što se radi i govori, posebno u Europi i SAD-u je da se virus iskorijeni, to je nemoguće", rekao je milanović.

"Da su napravili ono što su Šveđani napravili, već bi riješili problem. Australci imaju opsesivnu kulturu izolacije i karantene i što im se događa? Nikako da se to nauči. Ovo već lagano ljudima ždere živce. I za kraj, ponovit ću svoje riječi iz dvanaestog mjeseca. Onog trena kad bude više cjepiva, nego onih koji se žele cijepiti, priča je gotova, pod pretpostavkom da je cjepivo djelotvorno, a jest djelotvorno i štiti", zaključio je Milanović.