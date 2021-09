U velikoj akciji policije i USKOK-a uhićen je aktualni međimurski župan Matija Posavec, a saborski zastupnik i bivši gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač pod istragom je.

U petak ujutro u velikoj akciji USKOK-a i policije uhićeno je više osoba, među kojima je i međimurski župan Matija Posavec, a bivši čakovečki gradonačelnik i saborski zastupnik Stjepan Kovač je pod istragom, neslužbeno se doznaje.

Kako doznajemo, USKOK od Mandatno-imunitetnog povjerenstva traži odobrenje za pokretanje kaznenog postupka, lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora za Stjepana Kovača. Sumnjiče ga za kazneno djelo trgovine utjecajem, a objašnjavaju da bi na slobodi mogao ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke te skrivanje i uništenjem materijalnih dokaza.

Iz Međimurske županije još uvijek nema službene potvrde o uhićenju župana.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je za Dnevnik Nove TV da je u ovoj akciji uhićeno ukupno šest osoba. ''Radi se o kolektivnim kaznenim djelima. Policija u koordinaciji s USKOK-om provodi dokazne radnje. Treba naglasiti da u borbi protiv svih kaznenih djela korupcije zaista ulažemo velike napore'', rekao je.

Traži se skidanje imuniteta Kovaču

Član mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvoje Zekanović potvrdio je da će MIP održati sjednicu u 15 sati. ''Ne znam razloge. Hrvatska je očito zemlja korupcije, koja je pustila korijenje. Očito je da je vezana uz dvije stranke – HDZ i SDP koji imaju problema s korupcijom i MIP-om'', rekao je Zekanović.

Policija sumnja u počinjenje niza kaznenih djela, među kojima je zlouporaba položaja i trgovanja utjecajem te primanje mita, navodi Jutarnji.

Neslužbeno se doznaje da je Posavec uhićen u istrazi zbog sumnje da je primio mito u iznosu od 10.000 kuna, što je navodno i snimljeno, piše 24sata.

Stjepan Kovač rekao je da ne zna zašto bi on bio uhićen. ''Nemam pojma, iskreno nemam pojma, zovem policiju da vidim što se događa, zbog čega bih bio uhićen. Bilo bi lijepo da znam ako me već misle uhititi. Nemam pojma, idem sad na kavu u grad. Ne znam što je s Posavcem, iskreno nijedan posao nismo zajedno radili, ja sam vodio grad, a on županiju'', kaže Kovač za 24sata.