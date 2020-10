Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nalazi se u samoizolaciji.

Kako je objavila na profilu na Twitteru, prošli je tjedan bila na sastanku s osobom koja ima koronavirus. U četvrtak se testirala i nalaz je bio negativan. Sada čeka rezultate drugog testa.

"Prošloga utorka sam bila na sastanku s osobom koja je jučer dobila pozitivan test na koronavirus. U skladu s regulacijama, u samoizolaciji sam do sutra ujutro. Prošlog četvrtka bila sam negativna, a danas sam se ponovno testirala", napisala je Ursula von der Leyen na Twitteru.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today