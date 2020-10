Ursula von der Leyen na Twitteru je objavila da je doznala da je jedan od članova njezinog ureda pozitivan na koronavirus. Iako negativna, otišla je u samoizolaciju.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen napustila je u četvrtak summit čelnika EU-a nakon što je doznala da je netko iz njezina ureda zaražen koronvirusom.

"Upravo sam obaviještena da je jedan član moga ureda bio jutros pozitivan COVID-19. Ja osobno bila sam negativna na testu. Ipak, iz opreza odmah sam napustila Europsko vijeće i otišla u samoizolaciju", objavila je von der Leyen na Twitteru.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.