Europska unija više je učinila u prva četiri tjedna koronakrize nego u prve četiri godine zadnje ekonomske krize, izjavila je u četvrtak u Europskom parlamentu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Europa je i ranije imala ekonomske krize, ali nikada nismo imali ovakvo zaustavljanje gospodarstva. Nitko nije za to kriv, a svi će trebati potporu. Trebamo do sada nezabilježene mjere kako bismo to učinili i kako bismo bili sigurni da je naše gospodarstvo spremno krenuti naprijed čim to bude moguće", rekla je Ursula von der Leyen u svom govoru u Europskom parlamentu.

"I ovdje opet, istina je važna. Europa je učinila više u posljednja četiri tjedna nego u prve četiri godine posljednje krize", istaknula je.

Von der Leyen je potom nabrojila što je sve u Uniji učinjeno od izbijanja krize, počevši od fleksibilnijih pravila za državne potpore i korištenje europskih fondova, suspenzije proračunskih pravila do paketa za ublažavanje ekonomskih posljedica koronakrize dogovorenog prošli tjedan u vrijednosti od 540 milijardi eura.

Predsjednica Komisije se ponovno ispričala Italiji, kazavaši da u početku nitko nije bio spreman za suočavanje s pandemijom koronavirusa.

"Istina je da nitko nije bio doista spreman za ovo. Također je istina i da ih nije bilo previše u vrijeme kad je Italija na samom početku trebala pomoć. I stoga je ispravno da Europa kao cjelina ponudi iskrenu ispriku", istaknula je von der Leyen, dodajući da nema pomoći od isprike ako ona ne dovodi do promjene ponašanja.

Stvari su se sada promijenile i Europa je postala "svjetsko središte solidarnosti".

Predsjednica Komisije kaže da je sada potrebno učiniti održivijim i otpornijim gospodarstvo, društvo i način života te da su za to potrebne masovne investicije. "Treba nam Marshallov plan za oporavak Europe i trebamo ga imati odmah", rekla je. Dodala je da EU za to već ima dobro uhodani instrument a to je proračun.

"Iskoritit ćemo moć cijelog europskog proračuna za poticanje golemog broja investicija koje su nam potrebne za ponovnu izgradnju jedinstvenog tržišta nakon korone", rekla je.

Naglasila je da je koronakriza pogodila sve, ali da će se neke regije teže oporavljati od drugih, Stoga je upozorila je da su kohezija i konvergencija unutar EU-a važnije no ikad te da su jedinstveno tržište i kohezija dvije strane iste medalje. (Hina)