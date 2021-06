U Hrvatskoj je do sada barem jednom dozom cijepljena 1.482.581 osoba, što znači da se do danas jednom dozom cijepilo 45 posto odraslog stanovništva. U Zagrebu se bez naručivanja cijepi na još tri dodatna punkta. Hrvatska je po broju cijepljenih pri europskom dnu.

Reporterka Katarina Jusić razgovarala je s imunologom Zlatkom Trobonjačom o malom broju cijepljenih i novom delta soju koronavirusa.

Trobonjača priznaje da je očekivao sadašnji broj procijepljenih stanovnika s obzirom na provedene ankete. ''Pokazivale su da ćemo doći do nekih 50-ak posto, a dalje da će biti relativno teško'', komentirao je.

Također, pojedine aktivnosti antivakserskih grupa učinile su svoje i poljuljale povjerenje građana u kampanju cijepljenja. ''Ja sam očekivao da će se ljudi ipak osvijestiti i razumski pristupiti svemu ovome jer sve skupa takvi stavovi mogu ozbiljno ugroziti zdravlje naših ljudi, zdravstveni sustav, našu ekonomiju pa u konačnici i državu u cjelini'', objasnio je.

Delta soj

Delta soj koronavirusa proširio se i na Hrvatsku. ''Što se tiče delta soja, oni koji su cijepljeni mogu biti mirni budući da su rezultati pokazali da je zaštita Pfizerovim ili Moderninim cjepivom gotovo 90 posto, a zaštita od teških oblika bolesti odnosno od hospitalizacije na razini 96 posto. Primjerice, s AstraZenecinim cjepivom to je na razini 92 posto. Ljudi koji se cijepe imaju negdje 20 puta manju šansu da završe u bolnici nego oni koji nisu cijepljeni, bez obzira što dođu u kontakt s visokozaraznim delta sojem'', izjavio je.

Komentirao je i studija časopisa Nature da se Pfizerovim i Moderninim cjepivom može postići doživotni imunitet. ''To je zaista realno, ja sam to i ranije tvrdio da je to vrlo lako moguće budući da mi imamo dva kraka naše imunosti, temeljna antivirusna kraka. Jedno su antitijela, a drugo je telimfocitna imunost koja može trajati desecima godina, ako ne i doživotno. Drugim riječima, očekujemo da bi ljudi koji su cijepljeni, pa čak i oni koji su preboljeli bolest biti možda čak i doživotno zaštićeni od teških oblika bolesti. Možda će se oni zaraziti, ali neće završiti u bolnici'', objasnio je.

Dotaknuo se i izjava dekana Medicinskog fakulteta u Puli, Krešimira Pavelića, koji je na okruglom stolu govorio o prikrivanju komplikacija od cjepiva.

''Ja se ne slažem s takvim stavovima, mi živimo u demokraciji i svatko od nas ima pravo izražavati svoje stavove. Ja ne vjerujem da je umrlo 10.000 ljudi u Europi nakon cijepljenja. To su opasni stavovi kada postoji naša želja da postignemo što je moguće više cijepljenih s obzirom na dolazak mutiranih sojeva'', dodao je.

