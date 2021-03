Konačno se mijenja i zakon koji će omogućiti svima onima koji su rezervirali putovanja, na koja zbog pandemije nisu otišli, da dobiju povrat novca što prije.

Među njima su i brojni srednjoškolci i njihovi roditelji koji su uplatili tisuće kuna za maturalna putovanja koja se nisu dogodila - a obzirom na pandemiju, ni neće.

Do sada su agencije imale rok od 180 dana - no on je počinjao tek nakon ukidanja izvanrednog stanja. Zakon bi trebao biti izmijenjen za mjesec dana, a agencije će prema procjenama morati vratiti oko 30 milijuna kuna.

"Mi smo znali da će se to dogoditi kad tad, samo što smo se svi nadali da će putovanja početi i da ćemo moći iz nekih vlastitih sredstava to vraćati ili da će ti putnici ipak uspjeti odraditi to putovanje", kazao je Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija.

"Godinu, godinu i par mjeseci sredstva stoje, nitko - ništa. Ne pokreće se pitanje što se tiče toga, a ima dosta ljudi koji su platili pune iznose, dosta je platilo te prve rate, i opet nitko ništa. Ne rješava se što se tiče toga", navodi otac maturantice Almir Omerović.

