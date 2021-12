Priča koja slijedi je kao scenarij nekog groznog filma u koji bi teško mogli povjerovati svi oni koji ne poznaju – hrvatski sustav. Priča je ovo koja opisuje sav kaos i nelogičnosti.

Priča počinje ovako – baka (91) pala je u svojoj kući i ozlijedila glavu. Obitelj ju je odvela u Draškovićevu gdje su je testirali na koronu, bila je negativna, pa je ostala na liječenju. Nakon tri dana otpustili su je kući. Unuka se brinula o njoj, a baka je počela kašljati. Uvjereni da nije korona jer se testirala prije odlaska u bolnicu, ipak su je odlučili odvesti na pregled. U Merkuru su potvrdili da je pozitivna. Ta mogućnost da se zarazila u bolnici samo je početak ove apsurdne priče.

''Ja sam počela kašljati, a kako je baka dva dana ranije bila pozitivna odmah sam posumnjala na koronu'', ispričala nam je gospođa koju ćemo zvati Ivana (podaci poznati redakciji). Nakon dva dana i suprug je osjetio simptome. ''Testirali smo se kući i oboje bili pozitivni'', ispričala nam je. Odgovorni, ostali su doma i naručili se na PCR testiranje. Termin su dobili za 9 (devet) dana. Za DEVET dana.

Na testiranju - iznenađenje

''U međuvremenu sam izgubila njuh i okus'', prisjeća se Ivana koja je bila uvjerena da će PCR samo potvrditi što su oboje znali - da i ona i suprug imaju koronu. Tog devetog dana čekanja, suprug je dobio pozitivan nalaz, a njezin nisu isprva mogli pronaći. Dan kasnije javili su joj da je negativna. Negativna?

''Epidemiolog je suprugu rekao da za dva dana može izaći iz izolacije, a da ja moram biti u izolaciji još deset dana'', prepričava. ''Još deset dana? Pa preboljela sam koronu, test mi je negativan. Nije mi bilo jasno'', kaže za DNEVNIK.hr. Nije tad razmišljala o ostalim okolnostima već se uredno pridržavala preporuke. Onda je suprug razgovarao s epidemiologinjom koju je ponovno pitao zašto Ivana mora biti u samoizolaciji kad je očito imala koronu, a osim toga je i cijepljena. ''Cijepljena?'', sinulo je i nadežnima, ''pa onda i ona može van''.

''Stvarno mi je to bilo smiješno'', kaže gospođa Ivana koja je bila u svoja četiri zida iako je koronom po svemu sudeći ona zarazila supruga. Nije baš sve tako crno-bijelo. Objasnili su joj, naime, da je ona mogla suprugu samo prenijeti virus, a da joj se nije još aktivirao. No, dobro. Sjedila je doma, cijepljena. Za to vrijeme nije mogla na pogreb baki s početka priče koja je na kraju preminula.

Što sad?

Ivana se s pravom pita je li sve moralo biti tako, a možda još i više što dalje. Uskoro joj istječe 6 mjeseci od druge doze cijepljenja. ''Najgore mi je od svega što nemam potvrdu'', kaže. Liječnica obiteljske medicine rekla joj je da joj ne može dati potvrdu, ali i da je ne može cijepiti jer je sigurna da je imala koronu. ''Suprugu će se produžiti COVID potvrda, a što ću ja'', pita se Ivana koja se uskoro planirala cijepiti trećom dozom.

Kako se ono popularno kaže, čini se ''nažalost, ništa''. Hrvatski sustav je to.