Još će za lipanj dio poduzetnika dobiti poticaje za spas radnih mjesta; Što nakon toga nitko ne zna. U međuvremenu su, dok su trajale mjere za pomoć gospodarstvu, poticaji za samozapošljavanje odnosno paušalni obrt, suspendirani. Iako se plaćaju iz europskih i to namjenskih izvora. Stoga pitamo kakva je budućnost poticanja samozaposlenih i onih koji bi uskoro radije bili takvi nego nezaposleni?

Izvještavali smo o potporama za očuvanje radnih mjesta, isplatama plaća dok je tvrtka u likvidaciji, datumu 29. veljače kao krajnjem za osnivanje obrta uz ostvarivanje potpora s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te problemima poduzetnika uzrokovanih pandemijom i zamršenom birokracijom. Sada donosimo jedno od rješenja, odgovor na krizu s vlastitim potpisom - samozapošljavanje.

"Mnogi su ljudi ostali bez posla, mnogi će još ostati bez posla uslijed cijele ove krize i mislim da je to odlična stvar za sve one koji na neki način moraju osigurati svoju egzistenciju, a imaju neku dobru poduzetničku ideju, da je to sjajan početak za njih. Mislim da je to odlična stvar i nešto od čega se nikako ne bi trebalo odustati", govori Maruša Stamać iz udruge Glas poduzetnika.

Izrada poslovnoga plana glavni je korak za ostvarivanje potpore za samozapošljavanje koja trenutno iznosi do sto tisuća kuna, a za proširenje poslovanja do 55 tisuća. Maruša Stamać sama je korisnica ove mjere.

"Nakon što sam deset godina radila na televiziji htjela sam otvoriti nešto sama, htjela sam se okušati u poduzetništvu. Mislila sam da imam neko znanje koje mogu ponuditi drugima. A onda se nađete u situaciji da ne znate kuda dalje, odakle skupiti novac i kako pokrenuti posao. Tako da je ta potpora za samozapošljavanje meni jako puno pomogla", nastavlja Stamać.

Ova mjera aktivne politike zapošljavanja nije uvijek bila tako darežljiva. Početni iznos potpora bio je 25 tisuća kuna. Kada je točno mjera zaživjela, financira li ju Unija ili mi, te koliko su se točno iznosi povećavali nismo saznali jer nas HZZ tradicionalno ignorira, no nismo jedini.

"Mjeru za samozapošljavanje sam dobio u rujnu prošle godine. I dobio sam za otvaranje specijalizirane turističke agencije za biciklistički turizam", kaže nam : Nikola Medved, korisnik potpore za samozapošljavanje.

Nikola je jedan od 8723 prijavljenih za potpore samozapošljavanja prošle godine. Uz redovitih 55 tisuća kuna dobio je još 15 tisuća za kupnju dodatne opreme. On, kao i svi ostali korisnici navedene mjere, mora opravdati troškove sukladno poslovnome planu najkasnije do posljednjeg dana ugovornog razdoblja. No u životu ništa ne ide po planu.

"Do prvih šest mjeseci se glavnina sredstava mora opravdati i ja sam to učinio početkom trećeg mjeseca kada je sve to bilo i prije nego što je započela epidemija COVIDA-19. Sredinom trećeg svi ugovori koje sam imao s austrijskim klijentima, a na tome sam radio čitav siječanj, veljaču i prvi dio ožujka su mi raskinuti", dodaje Medved.

U prijevodu, poslovanje je stalo, a neizvjesno je kada će se i kojim tempom nastaviti. Zbog toga je od ožujka do svibnja postao korisnik mjera za očuvanje radnih mjesta. U tom su mu periodu stopirane ugovorne obveze za mjeru samozapošljavanja.

"Međutim prihodi se i dalje nisu obnovili. Ništa se po tom pitanju nije promijenilo i od Zavoda sam tražio odgovor možemo li staviti ugovorne obveze u mirovanje uslijed cijele situacije s obzirom na to da je izvanredna situacija, kako bih evenualno našao neki drugi posao, zaposlio se, zaradio i nastavio raditi gdje sam stao. Njihov odgovor je ignoriranje, znači nema odgovora", govori.

Osim što se suosjećamo, potražili smo odgovor drugim putem pa smo pronašli da: ''U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka ugovorne obaveze, prijave na ne puno radno vrijeme ili dostave dokaza o utrošku sredstava izvan propisanog roka te dostave dokaza koji nisu usklađeni s troškovnikom, korisnik vraća sva isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu.''

"Rečeno je samo da mi je jedina opcija da raskinem ugovor i vratim svih 70 tisuća kuna, a obzirom da sam opravdao i sa računima i sa izvodima meni je malo to neprihvatljivo", kaže Medved.

Objasnili su mu da to po potpisanome ugovoru nije bilo predviđeno. Isto tako nije bilo ni u najcrnjem scenariju predviđeno da će cijeli svijet, a ne samo Hrvatska stati sa gotovo svim gospodarskim aktivnostima. Potpora za samozapošljavanje iznimno je dobar i hvalevrijedan projekt. To što je u nekim slučajevima zakazao i predvidio određene situacije nije nepopravljivo, ali isto tako nije za ignoriranje. Naša je dužnost da propitkujemo i nastavit ćemo s tom praksom sa ili bez odgovora sa Zavoda.