Otežano disanje, obamrlost udova, mišićna atrofija, gubitak kose i psihički problemi tek su neke od posljedica preboljelog težeg oblika korone. Onima koji su preživjeli potrebna je stručna medicinska pomoć u oporavku i povratku u normalan život.

Iskustva pacijenata koji su gotovo umrli i njihov oporavak nisu nimalo ugodna. Oporavak onih koji su preboljeli koronu glavni je cilj vježbi u crikveničkoj Thalassotherapiji. Tko je ležao u bolnici zbog ove pošasti 21. stoljeća ne želi to ponoviti.



"Imala sam upalu pluća i bila sam samo dva dana u bolnici pa mi je to bilo super jer vidjela sam kako su drugi, pa sam shvatila da sam super i odmah ću se cijepiti čim prođe to... odmah ću se cijepiti“, kazala je pacijentica Danica Berdi.

Alen Androšec iz Čakovca je pedeset dana bio u bolnici. Ne sjeća se gotovo polovice vremena provedenog na liječenju.

"To vam je bila nedjelja, 25.4. Tri dana poslije ja vam se više ničega ne sjećam, znači ja sam u srijedu popodne, u četvrtak ujutro završio u komi, upala pluća, oba plućna krila i slijedeće što se ja sjećam 11.5. tamo negdje oko podneva buđenje u Fran Mihaljeviću“, ispričao je novinaru Dnevnika Nove TV Marku Balenu.

Alen, kojemu je ovo drugi trotjedni oporavak, cijepljen je jednom dozom nakon preboljenja, a i Danica se nada da će se uskoro cijepiti. Sve ove vježbe koje zdravim ljudima izgledaju kao igra naporne su za postcovid pacijente.

"Najčešće dolaze radi zaduhe koje nije prije bilo, znači imaju problem sa disanjem naročito u naporu. Kao što ste vidjeli imamo i mladih ljudi, različitih generacija“, kazala je fizioterapeutkinja Danijela Butorac.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi trotjednim vježbama pomažu pacijentima da opet stanu na noge. Osim tijela, kod teških Covid pacijenata često strada i psiha. Valja naglasiti da se post Covid pacijente na oporavak prima uz uputnicu i stručno mišljenje specijalista.

