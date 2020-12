Najavljeni COVID dodatak za zdravstvene djelatnike mnogi još nisu dobili, a neki se žale kako im je sjelo nekoliko desetaka kuna. U Udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske kažu kako nije objašnjeno kome je namijenjen dodatak, a Hrvatski liječnički sindikat napominje kako virus prodire u sve odjele i kako nema djelatnika koji nisu u doticaju s COVID pacijentima.

"Hvala svim zdravstvenim djelatnicima na prijegornom radu", nakon što je prebolio koronu, napisao je krajem studenog i sam ministar Vili Beroš na Facebooku.

Kako bi im se odužila, Vlada je najavila dodatak na plaće medicinskim djelatnicima koji liječe COVID bolesnike.

"Zdravstveni djelatnici na prvoj crti daju ekstreman doprinos čuvanju zdravlja hrvatske nacije, to mora biti adekvatno vrednovano. Aktualni trenutak punjenja državnog proračuna nije optimalan, ali Vlada će naći mogućnosti i načina stimulirati sve koji su na prvoj crti obrane", kazao je Beroš nakon sjednice Vlade početkom prosinca.

Za plaću za studeni trebali su dobiti dodatak od 10 posto. Nije dugo trebalo da dođe do problema. Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ) izvijestila je u petak da je od ministra Beroša zatražila tumačenje kojim je točno zdravstvenim djelatnicima namijenjen dodatak. To su zatražili s obzirom na velik broj upita iz zdravstvenih ustanova.

Tko bi sve trebao dobiti?

"Iz Vladine objave nije konkretno objašnjeno koji sve to djelatnici mogu dobiti dodatak na plaću. Jesu li to samo oni koji rade na COVID odjelima ili su to i djelatnici koji su bili u kontaktu s nekim COVID pozitivnim pacijentima? Također, ne zna se ni koje su to točno ustrojstvene jedinice/djelatnosti, kao i poslovi kojima se pruža skrb oboljelima od bolesti COVID-19", navodi se u priopćenju UPUZ-a, koji je dopis ministru posao prije dva dana.

Nadalje ističu kako je nerazumljivo tko će tu nagradu financirati, jesu li za to sredstva osigurana od strane HZZO-a ili će svaka zdravstvena ustanova ponaosob morati isplaćivati te dodatke.

"Vlada RH odlukom je propisala da će sredstva osigurati HZZO, ali za sada se ne zna kada i u kojem iznosu. Neke zdravstvene ustanove nemaju ni dostatna financijska sredstva za tekuće troškove, kao i isplatu regresa i božićnica, a velik dio njih bori se s velikim dugovima za opskrbu lijekovima i potrošnim materijalom", upozorili su.

Iz UPUZ-a su zatražili da se zdravstvenim ustanovama pošalje uputa o tome na koji dodatak za posebne uvjete rada, sukladno odredbi članka 55. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, imaju pravo zdravstveni i nezdravstveni djelatnici koji rade na COVID odjelima i u COVID ambulantama, kao i oni koji nisu raspoređeni u te organizacijske cjeline, ali povremeno ostvaruju kontakt ili pružaju skrb pacijentima oboljelima i suspektnima na koronavirus.

UPUZ je poslao dopis i HZZO-u kojim je zamolio informacije o tome kada će se i kako osigurati sredstva za isplatu nagrade.

Ali nije to jedini problem.

HLS: Zdravstvenim radnicima nije isplaćen COVID dodatak na plaću

Hrvatski liječnički sindikat (HLS) izvijestio je u petak kako su, nakon isplate plaće za studeni, dobili informacije da zdravstvenim radnicima nije isplaćen dodatak. Napominju da će konačne informacije iz svih podružnica dobiti do kraja dana.

Predsjednica HLS-a Renata Čulinović Čaić također je rekla da je odluka neprecizna i nedovoljno definirana i upućuje na to da se odnosi samo na zdravstvene radnike koji rade na COVID odjelima i u COVID jedinicama intenzivnog liječenja te da isključuje sve ostale kategorije koje su u konstantnom dodiru s COVID pozitivnima, a osobito s potencijalno zaraznim, asimptomatskim pacijentima, što, kako ističe, HLS smatra krajnje nekorektnim.

Sindikat je, navodi, na to pismeno upozorio ministra zdravstva Vilija Beroša te predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i druge ministre i ističe kako je "teško riječima opisati kakve su reakcije među liječnicima i zaposlenima u zdravstvenom sustavu".

"Tko se usudi reći da samo jedan dio skrbi o COVID pacijentima?"

Zatražili su stoga od Vlade raspravu o toj odluci na prvoj slijedećoj vladinoj sjednici, hitno stavljanje odluke izvan snage i donošenje nove, dopunjene odluke, koja će korektno, objektivno i sukladno stvarnom stanju u zdravstvenom sustavu omogućiti nagrađivanje svih u zdravstvenom sustavu koji se danonoćno bore s koronom.

"Ne znam kakvim informacijama Vi raspolažete, ali stvarnost je sljedeća: bolnice su većinu svojih kapaciteta pretvorile u odjele za liječenje COVID pozitivnih pacijenata i svakim danom se sve više odjela pretvara u COVID odjele. Preostali manji broj tzv. čistih odjela svakodnevno imaju prodor virusa preko pacijenata primljenih u hitnoj službi, koji su na inicijalnim testovima negativni, a dan ili dva nakon prijema razviju simptome i kontrolni testovi su im pozitivni", stoji u pismu premijeru i ministru zdravstva.

"Ulazna vrata za prodor virusa u bolnice su asimptomatski pacijenti koji dolaze u OHBP i ostale hitne ambulante; ulazna vrata za prodor virusa su manjim dijelom i polikliničke ambulante, dijagnostičke jedinice - koji još uvijek nastoje održati kakav-takav redovni rad, tamo gdje je to još uopće moguće", navodi sindikat u pismu.

"Liječnici obolijevaju i dva puta"

"Tko se još uopće usuđuje tvrditi da samo jedan dio zdravstvenih radnika skrbi za COVID pozitivne pacijente, dok Nacionalni stožer već tjednima javno govori da smo izloženi nekontroliranom, horizontalnom širenju virusa i lokalnoj transmisiji? Je li moguće da netko još vjeruje kako u bolnicama, u koje dolaze u ispomoć liječnici iz drugih krajeva Hrvatske, samo dio nas skrbi o COVID pozitivnim pacijentima? Je li možda netko od nadležnih ikada došao u koju od ustanova i osobno se uvjerio kako stvarno izgleda rad u bolnicama, ambulantama, zavodima za hitnu pomoć, zavodima za javno zdravstvo ove jeseni", pitaju u priopćenju iz HLS-a.

HLS upozorava i i kako nemali broj liječnika obolijeva po dva puta u kratkom roku jer su se nakon 10 dana bolovanja vratili na posao još nedovoljno oporavljeni, počeli raditi u punom pogonu i onda oboljeli drugi put, samo onda s težom kliničkom slikom.

Dobili nekoliko desetaka kuna

"Sramota je što je zdravstvenim djelatnicima Vlada RH isplatila kao dodatak za rad COVID pacijentima u objedinjeni, hitnim bolničkim prijemima, jedinicama intenzivnog liječenja, izvanbolničkoj hitnoj te ostalim djelatnicima koji su od ožujka u doticaju sa COVID pacijentima", požalio nam se ljutiti zdravstveni djelatnik koji je želio ostati anoniman.

"Trebali smo dobiti mizernih 10 posto dodataka, da bismo dobili pet posto, što je još uz sve to oporezivo. Brojke se kreću od ponižavajućih nekoliko desetaka kuna do nekoliko stotina, najviše 500-ak anesteziolozima, liječnicima reanimatologije i intenzivnog liječenja", rekao nam je zdravstveni djelatnik i nastavio: "Stvarno su prepoznali mukotrpan rad i trud, padanje s nogu zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika svih ovih mjeseci".

U Ministarstvu kažu da su zdravstvene ustanove dobile putem sustav COP-a obavijest o načinu isplate dodatka, sukladno odluci Vlade.

"Budući da je odluka Vlade donesena kada je većina zdravstvenih ustanova već izradila obračun plaće za studeni, nagrada ta COVID-19 će se isplatiti zajedno s plaćom za prosinac", kažu u Ministarstvu.

Dodaju kako nitko neće biti zakinut.

"Niti jedan zdravstveni djelatnik koji radi s oboljelima od bolesti COVID-19 neće biti zakinut za plaću jer, sukladno odluci Vlade, umjesto nagrade za 10 posto ima pravo na isplatu tromjesečnog prosjeka plaće, ako je to za radnika povoljnije. Time se ispravalja nepravda da oni radnici koji su doma imaju veću plaću nego oni koji rade s COVID-19 oboljelima", dodaju.

Dodatke je na konferenciji Nacionalnog stožera komentirao i sam ministar.

Neke bolnice su već do tada izvršile obračun. Međutim, svim radnicima bit će isplaćen s plaćom za prosinac i za studeni, i nijedan neće ostati bez dodatka"; rekao je Beroš.