Donosimo popis lokacija u gradu Zagrebu na kojima je moguće napraviti PCR testove, kao i način naručivanja na pojedine testne punktove.

Prema podacima HZJZ-a, Služba za kliničku mikrobiologiju NZJZ "Dr. Andrija Štampar" dnevno testira PCR testom između 2500 i 3000 građana. Već duže vrijeme na građane se apelira i da otkažu termine ako nisu u mogućnosti doći, s obzirom na to da na taj način propadne više od 50 termina za PCR testiranja dnevno.

Zbog brojnih nejasnoća i izmjena vezanih za oba načina testiranja na koronavirus - PCR i brze antigenske testove, donosimo popis lokacija u gradu Zagrebu na kojima je moguće napraviti PCR testove, kao i način naručivanja.

Kako navode u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Adrija Štampar", u gradu Zagrebu se PCR testiranje građana može obaviti u sklopu domova zdravlja na tri lokacije radnim danima i subotom od 8.00 do 12.00 sati:

Dom zdravlja Zagreb - Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22 - testovi se provode isključivo uz uputnicu, uz prethodnu narudžbu liječnika putem centralnog sustava.

Dom zdravlja Zagreb - Istok, Grižanska 4, testovi se provode uz uputnicu liječnika obiteljske medicine te naručivanje liječnika u centralni sustav.

- Istok, Grižanska 4, testovi se provode uz uputnicu liječnika obiteljske medicine te naručivanje liječnika u centralni sustav. Dom zdravlja Zagreb - Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11, testovi se provode isključivo po uputi obiteljskog liječnika ili epidemiologa.

Testiranje u svim Domovima zdravlja se provodi na temelju uputnice liječnika obiteljske medicine i uz prethodno naručivanje.

U sklopu Drive-in testiranja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" na dvije lokacije, a radno vrijeme od petka, 7. siječnja 2022. je:

Drive-in Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska 16:

od ponedjeljka do petka od 9.00 do 15.00 sati, od 14.00 do 15.00 sati školska djeca;

subotom i nedjeljom od 8.00 do 13.00 sati, od 12.00 do 13.00 sati školska djeca;

Drive-in Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagrebački Velesajam (ulaz Zapad 2, s Kajzerice):

od ponedjeljka do nedjelje od 10.00 do 13.00 sati;

Iz HZJZ-a podsjećaju da se za testiranje potrebno naručiti. Narudžbe građana za testiranje primaju se putem online platforme, kojoj se može pristupiti na poveznici.

Školska se djeca naručuju putem Pozivnog centra.

Na Drive-in punktu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 2, svakog radnog dana od 7.30 do 9.30 sati te subotom od 8.00 do 10.00 sati. Za testiranje se potrebno naručiti preko poveznice.

Što se tiče testiranja u bolničkim cenrima, PCR test moguće je napraviti u:

Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska 8 - za PCR testiranja potrebna je uputnica, a pacijenta može naručiti obiteljski liječnik putem centralnog sustava, ili to može napraviti sam preko online poveznice.

Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, Vinogradska cesta 29 - potrebna je uputnica, a pacijenta može naručiti liječnik, ili to može napraviti sam preko poveznice.

Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Kišpatićeva 12.

Zbog povećanog pritiska na PCR testiranje i limitiranosti kapaciteta Kliničkog zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju, vanjski pacijenti upućeni od liječnika obiteljske medicine na uzimanje brisa i testiranje na SARS-CoV-2 mogu se naručiti samo na e-adresu testiranje-covid@kbc-zagreb.hr.

Također, PCR testiranje radi se i u KB-u Merkur, ali pacijenta naručuje isključivo liječnik opće prakse.

Iz KB-a Sveti duh priopćili su kako zbog ograničenih kapaciteta testiranja, od 24. siječnja 2022. godine, nisu u mogućnosti obavljati uslugu prikupljanja briseva za PCR testiranje na SARS-CoV-2 virus.