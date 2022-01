Korona brojke i u četvrtak visoke – imamo 10.500 novozaraženih na PCR testovima. No omikron je postao dominantan soj koji, čini se, ipak izaziva blaže simptome od prethodnih varijanti.

Koje su razlike u simptomima između delte i omikrona, između ostalog, u Dnevniku Nove TV analizirala je reporterka Valentina Baus.

Navela je simptome karakteristične za jedan i za drugi soj koronavirusa.

"Dosta ljudi se žali na grlobolju kao jedan od prvih simptoma omikrona. I kod omikrona i kod delte dominantni su ovi simptomi: povišena tjelesna temperatura, kašalj, umor, bolovi u mišićima, glavobolja, curenje iz nosa, grlobolja, kratak dah.

Mnogi su gubili miris i okus kod delta varijante, što je rijetkost kod omikrona. I također kod omikrona u odnosu na deltu češća je pojava blažih simptoma kod gornjih dišnih puteva. Dakle, sve ovisi od osobe do osobe, ali u pravilu omikron je dosta blaži soj od delte", pojasnila je Baus.

Što se tiče hospitalizacija kad se usporedi jedna i druga varijanta, neka istraživanja pokazuju da su osobe zaražene omikronom imale od 40 do 80 % manju vjerojatnost hospitalizacije u odnosu na osobe zaražene delta varijantom pogotovo ako su cijepljene.

"U posljednjih nekoliko dana broj hospitalizacija raste u odnosu na početak i sredinu mjeseca, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati u idućim tjednima", kazala je Baus.

Znamo da se omikron brzo širi, a evo što kažu brojke – koliko brzo zaražava populaciju.

Prvi slučaj delte u Hrvatskoj zabilježen jr u posljednjem tjednu travnja prošle godine. Prvi slučaj omikrona u Hrvatskoj se pojavio početkom prosinca.

U prvih mjesec dana otkako se delta pojavila u Hrvatskoj zabilježeno je 32.260 novih slučajeva.

U prvih mjesec dana od pojave omikrona zabilježeno je ukupno 117. 690 novih slučajeva.

Podaci su zbroj službenih brojeva iz priopćenja Stožera – samo treba uzeti u obzir da je vrijeme postajalo sve toplije, ljudi su više vremena boravili vani u vrijeme pojave delte, a za vrijeme pojave omikrona bila je zima, dosta druženja zbog blagdana. No, ipak – ta razlika u brojevima je stvarno velika i dovoljno govori o brzini širenja jedne i druge varijante.

Baus je razjasnila i detalje oko COVID potvrda:

"U ovom trenutku ako ste cijepljeni, COVID potvrda vam vrijedi godinu dana, a ako ste preboljeli virus onda 6 mjeseci. No, mnogi se pitaju što ako su cijepljeni, onda nedugo nakon toga zaraženi – poništava li preboljenje cijepljenje i koja im potvrda vrijedi? Odgovor je da koristite onu koja vam vrijedi duže. Za to će vam trebati doduše malo matematike - uglavnom ako vam je prošlo dugo od cijepljenja, a zarazili ste se sada onda bi vam preboljenje moglo možda malo produžiti trajanje COVID potvrde. Međutim, najvjerojatnije će doći do izmjena trajanja COVID potvrda. Idućih dana ćemo znati sve detaljnije".

Reporterka Nove TV kazala je i u kojoj dobnoj skupini u ovom trenutku ima najviše zaraženih.

Prema njezinim riječima, u zadnjih tjedan dana najveći brojevi oboljelih bilježe se kod osoba srednje životne dobi i djece školske dobi.

Tako osobe srednje životne dobi od 30 do 59 godina čine 48,5% novooboljelih potvrđenih PCR-om u posljednjih tjedan dana, a 28% su djeca i adolescenti.

