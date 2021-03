Hrvatska danas ima 2623 nova slučaja zaraze koronavirusom. Od njih je u Zagrebu 451. Razlog je to zbog kojeg se u glavnom gradu uvode nove mjere.

Porast broja zaraženih u Hrvatskoj i Zagrebu razlog su pooštravanja mjera, među ostalim, i u glavnom gradu. Trenutno su u Zagrebu 1624 aktivna slučaja. Zagrebački stožer zbog toga je na sjednici u srijedu donio dva paketa novih mjera.

Prema odluci zagrebačkog stožera civilne zaštite, aktivirat će se 345 djelatnika koji će se baviti preventivnim djelatnostima, ali i kontrolom provedbe mjera. Radi se o komunalnim redarima.

Kontrolori karata u zagrebačkim tramvajima i autobusima, njih 70, također će biti angažirani u nadzoru provedbe mjera i upozoravati putnike na pravilno nošenje maski i korištenje sredstava za dezinfekciju.

Maske obavezne i na otvorenom

U Zagrebu je 80 posto zaraženih osoba zaraženo britanskim sojem koronavirusa koji je zarazniji od ranijeg soja. Stoga je stožer donio drugu mjeru - obavezno nošenje maski i na svim otvorenim prostorima. Također, bit će nadzirano i nošenje maski u svim zatvorenim prostorima gdje se odvijaju okupljanja.

Ova mjera tiče se i onih koji će ispijati kave na terasama kafića, najavio je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Zvonimir Šostar. "Kad budu pili kavu, mogu skinuti masku, a onda je odmah vratiti na lice", objasnio je Šostar.

"Nema izuzetaka. Do sada je bila preporuka za nošenjem maski kad se ne može držati razmak, no sada više nema izuzetaka, ova mjera vrijedi za sve", istaknuo je Šostar. Do petka bi trebala bili gotova priprema za cijepljenje u fazi tri, navodi.

Na pitanje novinara kako će astmatičari nositi maske na otvorenom i postoji li zakonski okvir koji im dozvoljava uvođenje obaveznih maski na otvorenom, kazao je da se tu radi o interesu cijele zajednice.

"Cjepivo štiti od respiratora"

Naveo je da nema dokaza kako se cijepljeni građani ne mogu opet zaraziti i biti zarazni.

"Znamo da je u domovima za starije bilo 70 pozitivnih korisnika koji su se cijepili s minornim tegobama, nitko nije završio u bolnici. Cjepivo štiti od respiratora i bolnice", istaknuo je Šostar.

Dodao je da je ista stvar kod alergičara. "Danima smo s epidemiolozima pokušavali smisliti najbezbolniji način kako zaustaviti virus", dodao je Šostar.

Preporuka je provođenja treninga na otvorenim prostorima, kao i radionice i igraonice za djecu. Također, poslodavcima je preporučen prelazak na smjenski ili rad od kuće.

"Represija kad upozorenje ne bude dovoljno"

Željko Renić iz komunalnog redarstva naglasio je da ovo nisu represivne mjere te da će oni poduzeti sve da budu na usluzi građanima i potruditi se da maski bude za sve dovoljno.

"Moramo biti svjesni da represija nikad nije dala rezultat. Upotrijebit će se u slučaju kad upozorenje ne bude bilo dovoljno. Represiju će vršiti nadležno tijelo i bit će izrečena kazna na temelju zakona", dodao je Renić.