Nacionalni stožer u četvrtak donosi novi set mjera koje će vrijediti do 15. travnja. Do zatvaranja terasa ipak neće doći, neslužbeno doznajemo, no još će tri županije zatražiti pooštravanje mjera.

Situacija s koronom u Hrvatskoj je zabrinjavajuća. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 1487 novih slučajeva zaraze, a umrlo je 17 osoba, izvijestio je u utorak Nacionalni Stožer civilne zaštite.

Ipak, Hrvatska neće ići u minilockdown, već će lokalnim stožerima prepustiti da pooštre mjere ovisno o epidemiološkoj situaciji u svojoj županiji. Na razini Hrvatske bit će manjih korekcija mjera i one će biti na tragu mjera u Istarskoj županiji, neslužbeno doznajemo iz Stožera.

To je dao naslutiti i ministar Božinović na jučerašnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera.

"Razmotrit ćemo mjere na nacionalnoj razini i donijeti odluku koja će vjerojatno vrijediti do sredine travnja. Pratit ćemo razvoj epidemije, mjere se mogu mijenjati i prije isteka roka do 15. travnja, što će ovisiti o razvoju situacije s koronavirusom u idućim danima", kazao je.

Terase ostaju otvorene, ali...

Terase kafića ostaju otvorene, osim onih u Dubrovačko- neretvanskoj županiji ili nekim županijama čiji stožeri zatraže zatvaranje zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Neke županije predložit će skraćeno radno vrijeme kafića do 20 sati, doznajemo neslužbeno.

Nove, strože mjere uskoro će zatražiti, Zadarska, Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska županija.

Grad Zagreb, doznajemo, mogao bi predložiti nove mjere kako bi spriječio nepovoljnu epidemiološku situaciju. I Zagreb bi mogao predložiti skraćeno radno vrijeme kafića za vrijeme blagdana. O svemu će lokalni Stožer raspravljati sutra na sjednici, kada će donijeti konačnu odluku.

Neće biti zatvaranja crkava, no neće biti dopušten veći broj vjernika od sadašnjih 25.

Novi paket mjera odnosit će se na zabranu svih treninga zatvorenim prostorima, obustavu rada radionica, uključujući dječje i plesne radionice te plesne škole i igraonice.

Škole stranih jezika ostaju otvorene.

Donesena je i preporuka pojačanog nadzora pridržavanja uvedenih nužnih epidemioloških mjera, a osobito nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na javna događanja i okupljanja, privatna okupljanja, javni prijevoz te rad trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata.

O uvođenju propusnica za vrijeme blagdana uopće se nije raspravljalo.

Capak: "Ne razmatramo zatvaranje terasa kafića"

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak potvrdio je kako se u ovom trenutku ne razmatra zatvaranje terasa kafića ni ograničavanje kretanja među županijama. Mjera zatvaranja kafića je, kaže, trajno na stolu, no u ovom trenutku se ne razmatra njihovo zatvaranje.

"U ovom trenutku nismo razmatrali da ih potpuno zatvorimo. Po mojoj ocjeni, mislim da će terase ostati otvorene što su i sada", rekao je Capak i dodao da će se o novim mjerama, koje će biti na snazi od 1. travnja, doznati više sutra na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

"Mi nemamo one najstrože mjere - policijski sati i lockdown- kao što imaju neke susjedne zemlje i zemlje EU. Mislim da u ovom trenutku ne bismo sprečavali ni prelazak iz županija. To je mjera o kojoj možemo razgovarati...u ovom trenutku ne mislimo da bi to bilo učinkovito", rekao je Capak tijekom sudjelovanja na panelu o raku debelog crijeva.

Ponovio je kako je posljednjih nekoliko tjedana na stazi lokalni pristup u donošenju mjera na razini županija.

"U zadnjih nekoliko tjedana imamo strategiju da posebno stimuliramo Županijske stožere jer u županijama su velike razlike u broju oboljelih. Čini nam se bolje da oni koji imaju veće probleme na svom teritoriju donesu mjere koje bi bile najučinkovitije", zaključio je Capak.