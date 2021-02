Nakon što je potvrđeno da su među jedanaest osoba koje su kršile epidemiološke mjere na zabavi u Kaštelima bila i petorica sudaca, policija je objavila da su ovaj prekršaj odlučili sankcionirati pisanim upozorenjem.

Organizatoru okupljanja izrečena je kazna od pet tisuća kuna, a Željku Kerumu kao odgovornoj osobi objekta u kojem se zabava dogodila ukupno 15 tisuća kuna. Splitski suci još uvijek čekaju i rezultate postupka oko kršenja etičkog kodeksa koji su pokrenuti pred sudačkim vijećima.

''Ne bi mogao komentirat dok ja nemam obavijest šta policija ili prekršajni sudac kaže'', rekao je Željko Kerum.

Policija je objasnila zašto su se u ovom slučaju odlučili na pismena upozorenja.

Ispad Hasanbegovića na sjednici saborskih odbora o spolnom zlostavljanju, Selak Raspudić mu odbrusila: "Moram vas upozoriti da ovo nije predstava"

USKORO UŽIVO Izjave nakon maratonske sjednice Savjeta Sveučilišta u Zagrebu

''Za prekršaj za koji je policijski službenik utvrdio da je počinjen propisana kazna do tisuću kuna, da se radi o prekršaju lake naravi, da je počinitelj priznao prekršaj i da do tada nije ostvario, odnosno počinio takav ili sličan prekršaj. U ovom slučaju su bili ispunjeni uvjeti za to'', objasnila je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske, Antonela Lolić.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr