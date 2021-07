Vladina nakana da potpore poduzetnicima uvjetuje cijepljenjem ne prestaje izazivati ogorčenost među poslodavcima. Riječ je o segregaciji i diskriminaciji te još jednom nametu, tvrde i uvjeravaju da je postotak procijepljenosti među poduzetnicima veći od postotka procijepljenosti ukupnog stanovništva u Hrvatskoj.

Nepošteno je i nekorektno obvezu cijepljenja stavljati na teret poduzetnika i dovoditi to u korelaciju s potporama za očuvanje radnih mjesta, upozoravaju iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). Stoga apeliraju da država smisli model kojim će građane potaknuti na cijepljenje bez da se poduzetnicima stvara novi administrativni namet.



Prijetnje vladajućih o ukidanju mjera potpore poduzetnicima i zaposlenima koji nisu cijepljeni oštro su osudili iz Udruge Glas poduzetnika (UGP). Oni su među svojim članstvom proveli i anketu te na temelju njezinih rezultata tvrde da je postotak procijepljenosti među poduzetnicima veći od postotka procijepljenosti ukupnog stanovništva u Hrvatskoj.



Plan Banskih dvora da uvjetuju potpore cijepljenjem ranije su osudili i sindikati upozorivši da Vlada perfidno prebacuje odgovornost i da radnici ne smiju trpjeti posljedice, a navode prema kojima su poduzetnici odgovorni za loš odaziv građana na cijepljenje odbacili su iz UGP-a.



''Za pravdu i poštivanje ustavnih prava morat ćemo se izboriti sudskim putem''



Krivca za lošu procijepljenost građana Vlada bi trebala trebala tražiti negdje drugdje, kažu, a Dražen Oreščanin, izvršni direktor udruge Glas poduzetnika poručuje: ''Najava Vlade da će segregirati zaposlene u privatnom sektoru temeljem cijepljenosti otvara sasvim novo poglavlje u povijesti terora i represije kojoj smo izloženi kao poduzetnici u Hrvatskoj. Mi smo kao magarci navikli na batinu, ali preživjeli smo i izdržali sve namete, napade, omalovažavanje i diskriminaciju do sada, pa ćemo tako preživjeti i ovu pošast, a za pravdu i poštivanje ustavnih prava svih građana, poduzetnika i zaposlenih u privatnom sektoru ćemo se očigledno morati izboriti sudskim putem''.





''o prema svim poduzetnicima, koji se uslijed koronakrize snažno trude održati svoje poslovanje i zaštititi radna mjesta, obvezu cijepljenja stavljati na teret njih i njihovih radnika te ju dovoditi u korelaciju sa potporama za očuvanje radnih mjesta, posebno uzmemo li u obzir da poslodavci nemaju zakonske niti bilo koje druge osnove prisiliti vlastite radnike na cijepljenje pa čak niti provjeriti jesu li radnici cijepljeni ili ne'', upozoravaju iz HUP-a.Podsjećaju da su u niz navrata opetovali da su potpore za očuvanje radnih mjesta prije svega potpore za radnike, a ne poduzetnike, stoga se postavlja pitanje zašto bi ugrožavali sva ta radna mjesta na ovaj način nadomak kraja koronakrize: ''Svjesni smo važnosti procijepljenosti nacije radi ostvarenja što je veće moguće zaštite građana i završetka pandemije, no apeliramo na državu da smisli model kojim će građane individualno potaknuti na cijepljenje bez da se poduzetnicima stvara novi administrativni namet koji će stvoriti val nezadovoljstva, dodatne podjele i nemire u našem društvu, a neće polučiti ostvarenje željenog cilja tj. veće ukupne procijepljenosti''.I članovi UGP-a su se već višekratno javno očitovali o istupima premijera i pojedinih ministara, no opet ističu da odlučno odbacuju navode prema kojima su poduzetnici odgovorni za loš odaziv građana na cijepljenje, a u prilog tome barataju anketom koju su proveli među članstvom.Na anketno pitanje koje je UGP postavio članovima u kratkom je roku pristiglo više od 1.400 odgovora i rezultati, kažu, pokazuju da jeitekako odgovoran prema sebi i okolini: ''Više od 54 posto članova koji su ispunili anketu primilo je jednu ili obje doze cjepiva, a još pet posto to namjerava učiniti, što je dokaz da poduzetnici na odgovoran način pristupaju svome zdravlju, ali i dokaz želje da se izbjegne novi val pandemije koji bi dodatno ugrozio hrvatsko gospodarstvo. Oko 10 posto ispitanih članova preboljelo je bolest, a 30 posto ispitanika nije se cijepilo niti to planira učiniti''.

Iz toga je, zaključuju, jasno vidljivo da je postotak cijepljenih poduzetnika i zaposlenih u privatnom sektoru dosta veći od postotka cijepljenih građana na razini države, koji se kreće oko 38 posto ukupnog stanovništva, odnosno oko 45 posto odraslog stanovništva.