Korona ne posustaje. I danas je u Hrvatskoj visokih 4547 novooboljelih. Kućni testovi u ljekarnama su planuli! U Zagrebu se otvaraju dodatni punktovi za testiranja, a bolnice rastežu svoje COVID kapacitete.

Korona brojke i dalje idu "u nebo". Dobar udio čine školarci.

"U današnjoj brojci gotovo 900 novooboljelih je u dobi od 10 do 19 godina", kaže Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Zato na Zagrebačkom velesajmu spreman čeka punkt za drive in testiranje. U funkciji će biti od utorka.

"Vrijeme drive in testiranja je svaki dan od 10 do 13 sati, uključujući i vikende. Dakle, 10 do 13 sati, a i uz prethodnu narudžbu putem poveznice koja je dostupna na mrežnoj stranici Štampara", objašnjava Sandra Šikić, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar.''

Zbog epidemiološke eksplozije, planuli su i kućni testovi u ljekarnama.

"Unutar tjedan dana prodali smo preko 600 kućnih testova. Problem s njima je da se sve teže nabavljaju. Njih sad trenutno ima, no kakva će situacija biti u budućnosti, to nažalost ne znamo“, kaže farmaceut Tomislav Kukor i dodaje da potencijalno može doći do nestašice.

Cjepivo ne ide tom brzinom. Ali je ipak ubrzalo. Samo jučer utrošeno je nešto više od 11.000 doza. Pomalo ide i treća, odnosno booster doza. Njome se do sada cijepilo 20.538 osoba.

"Cijepljenje je pomoglo u zaštiti ljudi, pogotovo od smrtnosti ljudi, tako da se nama smrtnost prepolovila u odnosu na prošlu zimu", dodaje Pavić Šimetin.

Obiteljski liječnici dobili su dopis. Moraju zvati starije od 65 na cijepljenje. Ako netko odbije, u dopisu stoji da mu se to mora upisati u karton. Zašto - pitali smo Ministarstvo. Objašnjenje nismo dobili. A ako se netko poželi cijepiti na Zagrebačkom velesajmu, lokacija se mijenja. Od utorka se cijepi u devetom paviljonu.

"Gdje će naši sugrađani na toplom čekati prijem, na registraciju za cijepljenje, nakon čega se upućuju u susjedni paviljon gdje ćemo provesti samo cijepljenje“, objašnjava Šikić.

Bolnice se pune, ali hladni pogoni za sada se uglavnom odvijaju. No, bolnice su primorane rastezati svoje COVID odjele. U KBC-U Sestre milosrdnice popunjeno je 80% kapaciteta.

"U planu je proširenje kapaciteta tijekom idućeg tjedna za minimalno još 20-ak krevet", kaže dr. Aljoša Šikić, iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Jer pacijenti pristižu. S različitim kliničkim slikama.

"Bolesnici sa blagim simptomima, ali dolaze i vrlo teške situacije koje praktički intubiramo i stavljamo na respirator već u hitnoj službi“, dodaje ovaj liječnik.

Hitno se treba osvijestiti i da je situacija ozbiljna.

