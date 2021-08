Unatoč dobroj situaciji, Hrvatska zasad ne ide u popuštanje mjera iako ih se, ako je suditi prema našoj patroli u javnom prijevozu, baš i ne pridržavamo.

Na dupkom punim trajektima maska se nerijetko skida. "Nije tajna da imamo problema, još od početaka pandemije, ali trudimo se. Upozoravamo, preko razglasa, na ekranima, na televiziji se vrte upozorenja, naša posada kroz salone upozorava'', objašnjava koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić.

No oni mogu samo upozoriti pa im je u pomoć dolazila i policija. ''Prilikom ulaska u trajekt ljudi stavljaju maske, ali prilikom ulaska u salon maske skidaju, teško je našoj posadi to sve pratiti'', upozorava Ivulić.



Teško je to popratiti i vozačima autobusa, pogotovo kada se maske u dužoj vožnji skinu. Nije ni turistima najjasnije što se to kod nas smije, a što ne.



"Dolazim iz Belgije. Ne znamo točno kakva su ograničenja u Hrvatskoj'', upozorava Ranson iz Belgije, a Lies Maga iz Austrije dodaje: ''Nekad je i zabavno. U nekim trgovinama traže da stavim masku, u drugima ne''. "Neki je ljudi nose, drugi ne. 50-50'', kaže Damiano iz Italije.

Tko i kako to sve kontrolira, doznali smo od Stožera civilne zaštite: ''Inspektori na dan obave 450 nadzora. U Zagrebu je dnevno 35 inspektora, na obali 50. Pomažu im i policija i državni inspektorat. Podnijeli su 293 prekršajna naloga i tri optužna prijedloga. Najviše nepravilnosti odnosi se na usluživanje gostiju na zatvorenoj terasi, nedovoljno otvorene terase, osoblje bez maske, nedovoljan razmak među stolovima i nedostatak dezinficijensa''.



Svih mjera splitski ugostitelji, kažu, pridržavali bi se i nakon ponoći, pa su zatražili rad do dva ujutro jer nakon ponoći mladi se snađu za partijanje.



"Malo prije ponoći dođu, traže piće TO GO, tako da uzmu piće i idu sjesti na klupe ili odu na Sustipan, Zvončac, na neku od uvala u dijelu grada'', kaže Josip Čulić, vlasnik ugostiteljskog objekta u Splitu.



No teško će, kako se čini, za produljenje radnog vremena dobiti odobrenje Nacionalnog stožera čiji prvi čovjek potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže: ''Nama iz tjedna u tjedan brojevi rastu i nismo nikad radili da u trenutku kad brojevi rastu donosimo mjere popuštanja".

Postojeće mjere na snazi su do 15. kolovoza.



