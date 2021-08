Njemačka je uvela novu koronakartu što je za Hrvatsku odlična vijest. Istovremeno, zbog zaraznijeg delta soja i cijepljenim Amerikancima je stigla službena preporuka da nose maske u zatvorenim prostorima.

Turiste u metropoli korona ne brine, Salvador i Sara u Zagreb su došli iz Španjolske. ''Vidim da nitko ne nosi maske pa pretpostavljam da je u redu'', kaže Salvador, a Sara dodaje: ''Što se više ljudi cijepi, to bolje. Vaših više od 40 posto cijepljenih je gotovo pola. To je valjda u redu''.

Turista bi moglo biti i više, a Njemačka mijenja pravila za ulazak u zemlju i pravila po kojima označava rizična područja. Od nedjelje ona se dijele na područja visokog rizika i područja s varijantama virusa.

Dobra vijest je da Hrvatske nema ni u jednoj kategoriji.

''Nova pravila Njemačke iznova pokazuju utemeljenost statusa Hrvatske kao najsigurnije destinacije. Izjednačavajući uvjete za povratak za sve županije Hrvatska je ocijenjena najmanje rizičnim područjem za njemačke posjetitelje. Učvrstimo ovu poziciju poštivanjem mjera i cijepljenjem'', poručio je hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš.

A to što smo najsigurniji na korona karti Mediterana itekako se isplatilo.



''Ono što je pred nama nas čini radosnim i optimističnim. Rezervacije su izvrsne. Hrvatska je puna do kraja osmog mjeseca, a vjerujemo da ćemo biti tako i u devetom i u desetom'', smatra Boris Žgomba iz Udruženja putničkih agencija.



Zbog zaraznijeg delta soja, američki Centar za kontrolu bolesti preporučuje i cijepljenima da nose masku u zatvorenom.



Netko tko je cijepljen može se zaraziti i širiti infekciju. No, puno je manja šansa da će se zaraziti i da će zarazu prenijeti nekome, pojašnjava Bernard Kaić, epidemiolog iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ): ''Podaci o tome u kojoj mjeri cijepljenje sprječava da osoba koja je cijepljena prenosi infekciju na druge se razlikuje od studije do studije. I razlikuje se od varijante do varijante. Procjenjuje se da se negdje 50 do 60 posto smanjuje rizik od prenošenja putem cijepljene osobe delta varijanta što nije malo, u biti je puno''.

Izrael je krenuo s primjenom treće doze za starije od 60 godina. Uočili su da kod starijih ljudi ima više proboja infekcija nakon pet, šest mjeseci od cijepljenja. ''Ali to je još uvijek nedovoljno za nekakvu čvrstu preporuku, recimo, za nas jer još uvijek nitko osim Izraelaca nije utvrdio da nakon primjene dvije doze, nakon što prođe šest, sedam mjeseci, da se smanjuje učinkovitost cjepiva. Za ova cjepiva koja mi tu koristimo''.

Koliko je delta soj zarazniji, najbolje pokazuje podatak talijanskog Instituta za zdravlje. Naime, udio zaraženih delta virusom u samo mjesec dana narastao je s 22 na čak 94 posto.

