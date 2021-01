Nacionalni stožer je izvijestio o značajnom kašnjenju isporuke Pfizerova cjepiva kao i smanjenju doza, ali i najavi kašnjenja cjepiva Moderne. Zbog toga će se obustaviti nova cijepljenja jer će preostale doze Pfizerova cjepiva biti potrebne za docjepljivanje.

U Nacionalnom stožeru nisu zadovoljni dinamikom isporuke cjepiva, ali ni količinom. "To je daleko od onoga što nam je bilo obećavano kad smo ugovarali koliko ćemo cjepiva kupiti. I dodatno nam se otežava situacija time time što su nam se dale u početku veće količine, pa ih nam se sad smanjilo. To nam otežava provedbu plana cijepljenja jer u određenom roku moramo procijepiti sve one koje smo cijepili prvom dozom", rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera.

Tvrdi da će svi koji su cijepljeni prvom dozom neće biti uskraćeni za drugu dozu. "Mi ćemo u tome uspjeti, da ne bi netko pomislio da nećemo, uspjet ćemo sigurno. Ali ćemo morati obustaviti nova cijepljenja jer nemamo dovoljno cjepiva da bismo započeli nova cijepljenja s Pfizerom", rekao je Capak.

Problem postoji i s isporukom cjepiva Moderne. "Oni su također odstupili od doza koje su obećali s tim da su nas jučer obavijestili da će isporuka kasniti tjedan dana", rekao je Capak, dodajući da s tim nisu zadovoljni, ali da ne mogu ništa promijeniti.

Novi plan

Kroz individualne kontakte s dužnosnicima EK-a i s proizvođačima kontinuirano tražimo svoja prava i molimo ih da nam isporuče ono što su obećali, rekao je Capak, no zasad je to ostalo samo na pokušajima.

Stoga sada moraju restrukturirati plan cijepljenaj u Hrvatskoj. "Sad Pfizerovo cjepivo čuvamo isključivo za drugu dozu i čekamo polovicu veljače da dobijemo neke veće količine iako po distribucijskoj listi mi to ne vidimo. Moderna nam je obećala da će nam u tjednu iza prvoga isporučiti ono što su nam obećali, nešto više od 11 tisuća doza, a mi se samo možemo nadati", rekao je Capak, dodajući kako se nada i da će nešto od obećanih donacija zbog potresa stići od Moderne, što će se iskoristiti za proširenje cijepljene populacije s prvom dozom.

Što se tiče AstraZenece, vjerojatno će se registrirati 29. siječnja, a vrlo brzo nakon toga će uslijediti distribucija. Europska komisija je dobila ukupne količine, a trenutno rade raspodjelu po zemljama članicama.

Capak je rekao da su svi u zdravstvenom sustavu za veći obuhvat cijepljenja, no da trenutno nema cjepiva. "Ako nam AstraZeneca isporuči veće količine, što su nam obećali, onda bismo mogli cijepiti puno brže. Skupa sa svim ostalim dozama moguće je da do ljeta imamo veliku procijepljenost opće populacije.

Srezano 30 posto

Prema ranijim dogovorima, Hrvatska je u sljedeća četiri tjedna trebala dobivati 17.550 doza tjedna, odnosno 18 kutija. "Sad 25. siječnja trebamo primiti 10 kutija, što je upola manje. Nakon toga, 1. veljače primamo 16 kutija, 8. veljače 16 kutija, 15. veljače 19 kutija i 22 veljače 19 kutija. A 22. veljače su trebale biti veće količine, dok smo do 15 veljače trebali primati svaki tjedan po 19 kutija. Defacto su nam smanjili isporuku za 30 posto", rekao je Capak.

Na naknadno pitanje ipak nije htio reći da su nova cijepljenja potpuno obustavljena. "To je prepušteno županijskim zavodima za javno zdravstvo da izračunaju imaju li rezerve za docjepljivanje. Mi centralno ne možemo to precizno izračunati. Kako sada stvari stoje trebat ćemo obustaviti, a ukoliko netko ima viška doza naravno da može proširiti", rekao je Capak.

Cijepljenje zastupnika opravdano?

S obzirom da cjepiva nedostaje, novinare je zanimalo je li bilo pametno cijepiti saborske zastupnike. Vili Beroš, ministar zdravstva, tvrdi da je plan cijepljenaj bio utemeljen.

Josip Đakić se cijepi protiv korone iako ju je prebolio Foto: Patrik Macek/Pixsell

"Važno je da Sabor funkcionira na adekvatan način, imamo tri stupa vlasti. Nije zanemarujući ni propagandni efekt, građani moraju vidjeti da su izabrani politčari spremni na cijepljenje kao sigurnu i učinkovitu metodu", rekao je Beroš.