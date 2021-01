Prema podacima Nacionalnog stožera, u Hrvatskoj su potvrđena 643 nova slučaja zaraze koronavirusom, a u posljednja 24 sata preminule su 32 osobe.

U posljednja 24 sata zabilježena su 643 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3321. Preminule su 32 osobe, objavio je Nacionalni stožer. Dosad je preminulo 4770 osoba zaraženih koronavirusom.

Preminule su dvije mlade osobe u dobi od 28 godina. "I jedna i druga su bile COVID bolesne, ali i povezane s teškim bolestima kao što su autoimuna ili maligna bolest", rekla je Vera Katalinić Janković.

U Posljednja 24 sata testirane su 4863 osobe. Sve podatke lokalnih stožera možete pratiti OVDJE.

Znanstveni svijet zabrinut

Krunoslav Capak je rekao da najvišu incidenciju u Hrvatskoj ima Sisačko-moslavačka, a najnižu Istarska županija. Po sedmodnevnoj incidenciji u EU Hrvatska je na sedmom mjestu. Po udjelu pozitivnih u testiranima smo na 19. mjestu zemalja EU.

Jasno je da je cijeli stručni znanstveni svijet zabrinut s pojavom mutiranog virusa jer se puno brže širi, rekla je Alemka Markotić, dodajući da se pojavila i treća varijanta iz Brazila, nakon prve iz Velike Britanije i one iz Južen Afrike.

Opasan novi soj iz Brazila

"Čini se da bi virus iz Brazila mogao izbjeći dijelom i odgovor antitijelima kod onih koji su ih razvili bilo prirodnom infekcijom bilo cijepljenjem", rekla je Markotić, dodajući da soj iz Velike Britanije izgleda nije izazvao veću smrtnost.

Upozorila je da je iznimno važno pojačati mogućnost sekvencijalnog testiranja. "Očito je da se ovaj virus ne ponaša kao druga braća koronavirusi. Sigurno je da će tražiti i nove načine za širenje, a dijelom su to mutacije. Moramo biti iznimno oprezni, još uvijek je zimsko razdoblje i virus ima mogućnost brzo se širiti. Još se ne zna dovoljno o tome koliko su se mutirane varijante proširile i u kojim dijelovima svijeta", kaže Markotić, dodajući da se ne zna koliko mutacije mogu utjecati na smrtnost i teže kliničke slike.

"S novim varijantama smo negdje na početku kao prije godinu dana kada nismo baš puno znali", upozorila je Markotić, pozivajući na izniman oprez jer su mjere distance, zaštite i maske jako važne za sprečavanje širenja i novih varijanti.

Cjepiva kasne, promjena plana

Capak je rekao da nisu zadovoljni s dinamikom isporuke cjepiva. "To je daleko ispod onoga što smo ispregovarali i još nam se dodatno otežava time što su nam se dale u početku veće količine, pa ih nam se sad smanjilo. Uspjet ćemo sigurno cijepiti i drugom dozom, ali ćemo morati obustaviti nova cijepljenja. Nažalost i Moderna je odstupila od doza koje je obećala s tim da su nas jučer obavijestili da će isporuka kasniti tjedan dana", rekao je Capak.

Kroz individualne kontakte s dužnosnicima EK i s proizvođačima tražimo svoja prava, rekao je Capak, no zasad je to ostalo samo na pokušajima. "Sad smo u situaciji da moramo restrukturirati naš plan cijepljenja, sad Pfizerovo cjepivo čuvamo isključivo za drugu dozu i čekamo polovicu veljače da dobijemo neke veće količine. Moderna nam je obećala da će nam u tjednu iza prvoga isporučiti ono što su nam obećali, a mi se samo možemo nadati", rekao je Capak.

Što se tiče AstraZenece, vjerojatno će se registrirati 29. siječnja, a vrlo brzo nakon toga će uslijediti distribucija. Europska unija trenutno radi raspodjelu po zemljama članicama.

Na pitanje je li bilo pametno cijepiti saborske zastupnike, s obzirom na usporenu isporuku cjepiva, Beroš je rekao da je plan cijepljenja bio utemeljen. "Važno je da Sabor funkcionira na adekvatan način, imamo tri stupa vlasti. Nije zanemarujući ni propagandni efekt, građani moraju vidjeti da su izabrani politčari spremni na cijepljenje kao sigurnu i učinkovitu metodu", rekao je Beroš.

Kako do punog imuniteta?

O slučaju ravnatelja dubrovačke bolnice Capak nije htio govoriti, ali je objasnio da bi nakon primanja druge doze cjepiva trebalo proći 10 do 14 dana kako bi cijepljena osoba imala potpun imunitet.

Capak je rekao kako misli "da stvari idu prema tome da će se i antigenski testovi početi priznavati", no da još nema dokument o tome.

Još rano govoriti o popuštanju mjera

Davor Božinović nije htio govoriti ništa o mogućem popuštanju mjera prije sastanka koji je zakazan za nedjelju. "Ne mogu vam ništa više reći jer bi to značilo da je sastanak samo formalnost, a on to nije", rekao je Božinović. Capak je rekao da uistinu imamo puno bolju situaciju, ali da je tu i prijeteći dolazak novih sojeva virusa, kao i situaciju u Sisačko-moslavačkoj županiji.

"Sve ćemo to staviti na stol i vidjeti trebamo li napraviti neki korak unatrag što se tiče mjera", rekao je Capak.

Na pitanje gdje je nestao Damir Trut kojeg nema u javnosit nakon izjave o navijačima te hoće li podnijeti ostavku, Božinović je kratko odgovorio: "Nisam ga vidio jutros, ali siguran sam da je na svom poslu. Idemo dalje".