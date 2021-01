Kako doznaje Dnevnik Nove TV, cijepiti su se počeli i neki suci.

No - ne pred kamerama. Kako doznajemo, cijepi se desetero sudaca Ustavnog suda. Dvoje je odbilo, jedna je sutkinja preboljela koronu. Cjepivo će do kraja tjedna primiti i suci Vrhovnog suda.

Podsjetimo, pred kamerama se u ponedjeljak cijepilo 52 saborskih zastupnika!

"Nažalost kod cijepljenja postoji jedna velika doza nepovjerenja koju možeš razbiti samo svojim primjerom", rekao je Peđa Grbin.

Zastupnici Mosta, Domovinskog pokreta, Zeleno-lijevi blok, ali i neki drugi zastupnici odbili su cijepljenje.

"Na ovaj način nećemo uvjeriti građane da je cjepivo dobro, već ćemo poslati poruku da su političari privilegiraniji od drugih. Ja u tome neću i ne želim sudjelovati, a cjepit ću se kad na mene dođe red", objasnila je Dalija Orešković svoje protivljenje.

A 30-ak zastupnika koronu je preboljelo! Među njima je i HDZ-ov zastupnik Josip Đakić koji je prebolio teži oblik korone. Ipak se cjepio.

"Da se ne bi ponovilo ni meni, ali evo, želim pokazati primjerom da to ne boli, da to nije nikakva ugroza života i da je to stvarna potreba", objasnio je Đakić.

