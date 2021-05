U utorak je u Sjedinjenim Državama prijeđen prag od 50 posto potpuno cijepljenih odraslih osoba, objavila je Bijela kuća.

Više od 60 posto odraslih (ili blizu 160 milijuna ljudi) primilo je najmanje jednu dozu jednog od tri odobrena cjepiva u zemlji.

"Sada je 50 posto svih odraslih Amerikanaca u potpunosti cijepljeno!", tvitao je Cyrus Shahpar, zadužen za praćenje podataka za Bijelu kuću.

Tuesday just in: +898K doses reported administered over yesterday’s total. Last Tuesday was 1.1M. Now 50% of all American adults are fully vaccinated!