Korona je tek jedan od problema teško održivog zdravstvenog sustava. Eskalirala je i kriza u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice prosvjedom djelatnika, a još više odlaskom radiologa. Iako je Berošev državni tajnik u Upravnom vijeću bolnice, ministar u stilu - to nije moj posao.

Za svakog cijepljenog više - ministar zdravstva i sam s iglom u ruci. Optimističan je.

"Procjepljivanje hrvatskih građana do kraja šestog mjeseca otprilike 50 do 55 posto, ako to bude i više, bio bih osobno presretan'', govori.

A napeto je i u Klinici za tumore KBC-a sestre milosrdnice, Radiolozi odlaze iz Klinike za tumore jer su nezadovoljni ponašanjem šefice Zavoda Dijane Zadravec, prekjučer su prosvjedovali. Ministar čeka poteze ravnatelja KBC-a.

"Apsolutno je potrebno povećati broj radiologa, ali potrebno je koristiti i nove, moderne tehnologije, telemedicinu. Ravnatelj je dao određene ideje Upravnom vijeću, izviješten sam o tome, čekam ali neću predugo čekati da se to realizira'', komentirao je Beroš.

Zadravec je tužiteljstvu prijavile druge liječnike za prijevare, proziva i za rad u privatnim poliklinikama, specijalizante. Reagirali su liječnička komora i HUBOL.

"Mi možemo raspisati sada ne četiri, nego 104 natječaja, no veliko je pitanje tko će se na te natječaje javiti dok se ta kriza ne riješi", izjavila je Ivana Šmit iz HUBOL-a.

Liječnike se, kaže Krešimir Luetić, može jedino zadržati boljim uvjetima rada. "Rad liječnika javno i privatno je potpuno zakonit, normalan, uobičajen i standardan rekao bih u svim zemljama Europske unije", objasnio je.

"Postoje određene stvari koje meni nisu logične i već sam započeo određene konzultacije na tu temu, a to je mogu li i šefovi klinika raditi privatno, to je nešto što ostaje urediti, apsolutno nemam ništa protiv privatnog rada liječnika, ali on mora biti uređen'', otkrio je.

Ivana Šmit iz HUBOL-a je rekla da u slučaju da se uredi vremensko kadrovski normativi i liste čekanja, nestale bi dvojbe oko toga postoje li manipulacije prilikom rada za drugog poslodavca ili ne.

Pacijenti očekuju bolju zdravstvenu zaštitu.

"Pa najbolje u zdravstvu su ljudi, liječnici, sestre, a nagore nedostatak novca, bolnice su stare'', komentira Mario Nakić iz Zagreba.

Proračunskim raspodjelama krpa se i dug veledrogerijama do kraja godine. Konkretni potezi još se čekaju, dok državi nedostaje 2000 liječnika, među ostalim i radiologa.



