Ministar zdravstva Vili Beroš poručio je kako se razmatra i mogućnost zatvaranja trgovačkih centara.

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je kazao kako očekuje da će mjere za obranu od koronavirusa polučiti rezultate ako budu praćene odgovornim ponašanjem građana. Izjavio je i da izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti nisu penalizacija, nego preventiva.

Na pitanje je li moguće revidirati mjere za crkve, rekao je da okolnosti u manjim i većim prostorima nisu iste.

"Postoje različita mišljenja, ali moj je cilj smanjiti širenje virusa u svakoj mogućoj poziciji", rekao je.

Potvrdio je i kako se razmatra zatvaranje trgovačkih centara.

"Oni nisu isti rizik kao i u kafićima, ali opet imamo činjenicu da je velik broj ljudi na istom mjestu", rekao je.

Na pitanje kako se provode mjere u javnom prijevozu, Beroš je odgovorio kako je riječ o kompleksnom pitanju.

Osvrnuo se i na prvi smrtni slučaj u Areni te ustvrdio da ne vjeruje da bi Infektivna klinika ili KB Dubrava u Arenu poslali teško bolesnog pacijenta te da je moguće da se pacijentu stanje pogoršalo tijekom boravka u Areni.

Upitan očekuju li nas ovakve mjere i za blagdane, Beroš je poručio da očekuje da će do tada rezultati biti bolji, ali ako se to ne dogodi, postoji i mogućnost da se one produže.