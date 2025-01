Društvenim mrežama širi se poziv na bojkot trgovačkih lanaca i kupovine u petak 24. siječnja.

Poruku koja se dijeli objavit ćemo u cijelosti:

"24.01. u Hrvatsko je bojkot protiv visokih cijena prehrane. Pozivaju se ljudi da taj dan nitko ništa ne kupuje, ali ništa. Osigurajte se za taj dan kao da je nedjelja. U Ujedinjenom Kraljevstvu se dogodilo isto s gorivom, drugi dan je pala za 15 funti po litri, ali su isto tako digli plaće za £100 mjesečno. Znam da nije isto UK i Hrvatska, tako da nije potrebno komentirati ovo, ako hoćete nešto napraviti, napravit će se. Ako ćete na to gledati kao na političke izbore, nećete napraviti ništa. 10% ljudi da to naprave je veliki gubitak za trgovačke lance, a vi taj dan nećete izgubiti apsolutno ništa, a oni hoće. Pozdrav svima, ovo šaljem grupno i uključite što više ljudi u to."

