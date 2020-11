Videosnimke nastale u Njemačkoj duhovito govore o važnosti smanjenja druženja kako bi se zemlja izborila s epidemijom koronavirusa. Jedna od njih prikazuje starijeg muškarca koji se u nekom budućem vremenu prisjeća zime 2020., kad je njegova generacija pobijedila zarazu.

Jedna od njih prikazuje starijeg muškarca koji se u budućnosti prisjeća zime 2020. i govori o tome kako su vremena bila zahtjevna zbog borbe s koronavirusom. Njegova priča u jednom trenutku dobija fenomenalan obrat koji će svakome izmamiti osmijeh na lice.

The German Govt's latest Corona advert - now subtitled in English. Quite good. pic.twitter.com/nbRZIm9RcN

"Mislim da je bila zima 2020. kada su oči čitave zemlje bile uperene u nas. Tek sam napunio 22 godine, studirao sam inžinjerstvo na Čemnicu, kada je naišao drugi val. 22, u tim godinama se želiš zabavljati, studirati, upoznavati nove prijatelje i sve što ide uz to. Ideš na piće s društvom", kazao je muškarac na videu.

"Nevidljiva opasnost prijetila je svemu u što smo vjerovali. Iznenada, sudbina cijele zemlje našla se u našim rukama. Skupili smo hrabrost i uradili sve ono što se od nas očekivalo. Jedinu pravu stvar smo uradili - ništa. Apsolutno ništa!", dodao je.

"Bili smo lijeni poput rakuna. Sjedili smo kod kuće dan i noć i borili se protiv širenja virusa. Kauč je bio naš front, a naše strpljenje bilo je naše oružje. Znate, ponekad se moram nasmijati sam sebi kada pomislim na to vrijeme. To je bila naša sudbina. Tako smo postali heroji, tada, tijekom korone 2020. godine", opisao je u videu.

Savezna vlada priopćila je kako se radi o nekoliko komičnih videozapisa kojima se javnosti poručuje da je smanjenje kontakata s drugim ljudima presudno za zaustavljanje širenje zaraze, piše BBC.

Drugi video prikazuje njegovu djevojku, a treći muškarca koji se osvrće na svoje dane tijekom lockdowna.

"Laziness could save lives... and I was the master of that"



The third installment of the German government COVID public health adverts now with English subtitles#besondereHelden#SpecialHeroes#stayathome pic.twitter.com/V0TZwKNNhD