Gomile prosvjednika u lučkom gradu Rotterdamu palile su automobile i bacale kamenje na policiju koja je odgovorila hicima i vodenim topom nakon što su prosvjedi protiv oštrijih COVID mjera postali nasilni u petak navečer u rezultatu čega je ozlijeđeno sedmero ljudi.

"Ispalili smo hice upozorenja, a bilo je i izravnih jer je situacija bila opasna po život", rekla je Reutersu glasnogovornica policije Patricia Wessels.

"Znamo da su barem dvije osobe ranjene, vjerojatno kao rezultat hica upozorenja, no moramo dalje istražiti točan uzrok", rekla je. Kasnije je priopćeno da su među ozlijeđenima i policijski časnici.

Agencija dpa javila je da je ozlijeđeno najmanje sedmero ljudi, a da su deseci uhićeni.

