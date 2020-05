Njemački mediji ističu Hrvatsku kao potencijalno turističko odredište ove sezone zbog niskih brojeva zaraženih i činjenice da je Hrvatska već otvorila granice za turiste.

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas ovog danas s kolegama iz zemalja koje slove kao potencijalna turistička odredišta ovog ljeta za njemačke građane o mogućnostima otvaranja granica i uklanjanja prepreka za ljetni odmor. Među njima je i Hrvatska koju mediji posljednjih dana sve češće spominju kao potencijalno mjesto za provod ovogodišnjeg ljetnog odmora.

Na portalu najtiražnijeg njemačkog dnevnika Bild, na prvom mjestu navodi se nizak broj zaraženih koronavirusom kao jak argument koji ide u prilog Hrvatskoj kao mjestu gdje bi Nijemci ovog ljeta mogli provoditi odmor, piše Deutsche Welle.

"Hrvatska trenutno ima 216 zaraženih od kojih je samo devet pacijenata u kritičnom stanju. Ne bez razloga se Hrvatska sada želi reklamirati kao mjesto za godišnji odmor bez koronavirusa", piše Bild online. Doduše, prema posljednjim informacijama koje je objavio Nacionalni stožer u ponedjeljak, u Hrvatskoj je trenutno svega 187 zaraženih osoba.

U članku se nadalje navode mjere prelaska granice koja je već sad otvorena za mnoge strane turiste i citira predstavnika Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj Romea Draghiccija koji govori o daljnjem popuštanju mjera za ulazak u zemlju. List spominje i ostale mjere poput regulacije ponašanja turista na plaži, ali i medicinsku spremnost lokalnih zdravstvenih ustanova u slučaju zaraze.

Bild je optimističan glede mogućnosti provođenja ovogodišnjeg ljetnog odmora u Hrvatskoj: "Mogućnost odlaska na odmor u Hrvatsku za njemačke turiste: vrlo velika. Već je sad izvjesno da će praktično bez problema biti moguće provesti odmor na Jadranu", zaključuje Bild.

Reportaža na ARD-u

O Hrvatskoj kao mogućem odredištu za odmor njemačkim turistima govori i javni servis ARD koji na svojoj središnjoj internetskoj informativnoj stranici Tagesschau donosi reportažu sa sjevernog Jadrana u kojem opisuje spremnost lokalnih ugostitelja na dolazak stranih turista.

I ARD spominje nizak broj zaraženih koronavirusom kao jedan od najjačih aduta Hrvatske u borbi za ovogodišnju ljetnu turističku sezonu. I mjere hrvatske vlade u stvaranju uvjeta za odvijanje sezone. "Vlada Andreja Plenkovića se trudi ukloniti sve prepreke koje bi otežale putovanje". No unatoč svim mjerama citira i lokalnog ugostitelja iz Crikvenice koji predviđa maksimalno 50 posto od prošlogodišnjeg broja noćenja.

Hrvatski premijer Andrej Plenković u intervjuu dnevniku Die Welt ukazuje na mogućnost odlaska na odmor u Hrvatsku ove godine. I on ukazuje na to da je Hrvatska relativno dobro prošla kad je pandemija koronavirusom u pitanju. On to povezuje s pravovremenom reakcijom vlasti u Hrvatskoj, ali i ponašanjem građana.

"Ja sam impresioniram ponašanjem građana jer je naš mentalitet pretežno mediteranski. No za vrijeme pandemije smo se ponašali kao sjeverni Europljani", kaže Plenković za Die Welt. Hrvatski premijer ne strahuje da bi dolazak većeg broja turista mogao prouzročiti drugi val pandemije. "Mislim da rizik možemo ograničiti ako se ljudi budu ponašali razumno. Mi moramo jednostavno biti nešto oprezniji", zaključio je hrvatski premijer u razgovoru za Die Welt.

Austrija još čeka

Austrijski dnevnik Kronen Zeitung međutim upozorava i citira austrijsko ministarstvo vanjskih poslova koje još uvijek ne preporučuje putovanje u Hrvatsku i ukazuje na obvezu karantene prilikom povratka u Austriju. Austrija je otvorila granice prema zapadnim susjedima, ali ne i prema južnim. Takvo ponašanje u svom komentaru kritizira bečki dnevnik Der Standard: "Poruka vlade je kako jednostavna tako i populistička: ljetujte kod kuće, jedite u austrijskim restoranima."