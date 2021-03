"U velikoj mjeri rad je kaotičan, silno se trudimo pronaći nove kandidate da doze ne propadnu", govori Nataša Ban Toskić, predsjednica KoHOM-a o stanju na terenu.

Tvrdi da raste broj onih koji odustaju od cijepljenja AstraZenecom, oko kojeg bi svoje mišljenje još jednom nakon izvanrednog sastanka, sutra trebala dati i EMA.

Prošlog tjedna, prema Ban Toskić, broj onih koji odustanu bio je oko 30 posto. Krunoslav Capak na današnjoj konferenciji za medije Nacionalnog stožera rekao je da misli kako je taj broj manji.

"U ponedjeljak i utorak stanje je još gore. Mislim da ih gotovo 50 posto odustane. Velik dio našeg posla odlazi na naručivanje, otkazivanje cijepljenja. Toliko puno napora ulažemo", navela je.

Ban Toskić dan ranije je rekla kako mora nazvati 50 ljudi da bi se 10 cijepilo. Na to joj je u Dnevniku Nove TV odgovorila zamjenica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš. ''Što je loše u tome? Ako to treba učiniti, onda to treba učiniti. Ali treba ljude informirati. Čujte, nije se ova informacija danas saznala. O tome se priča barem dva tjedna. Zar nije to dovoljno vremena da se nazove te ljude koji dolaze na cijepljenje i da se s pacijentima porazgovara, da ih se eventualno pozove u ordinaciju. Ako je trebalo 50 ljudi nazvati, može se i telefonom pet po pet tijekom dana", kazala je Bubaš.

"Najveća javnozdravstvena akcija otkad je države"

Ban Toskić kaže da je čula brojne komentare na tu izjavu: "Vrlo sam neugodno iznenađena. Onaj tko radi plan cijepljenja, a to je HZJZ, odgovoran je i za provedbu. Radi se o najvećoj javnozdravstvenoj akciji otkad postoji Hrvatska, ako ne i u posljednjih 50 godina. Intencija da se teret cjelokupne kampanje cijepljenja svede na obiteljske liječnike je neprihvatljiva. Naš je posao pregledavanje pacijenata, savjetovanje, a cijepljenje je trebao biti dodatni posao, mi smo trebali biti pomoć HZJZ-u. Takve su izjave neetične, neprofesionalne i nestručne, pa i paušalne", rekla je Ban Toskić.

"Sve ovo što iznosim u javnost, sve radimo u želji da cijepljenje prođe u redu, a ne zbog besmislenog motiva uznemiravanja javnosti. Ovakvi odgovori samo produbljuju nerazumijevanje. Ako iznosimo neki problem, onda očekujemo razumijevanje i pružanje pomoći", navela je.

I ja sam osobno dobila prijetnje

Predsjednica KoHOM-a govori i o pritiscima koje s kojima se liječnici nose.

"Već godinu dana svi smo pod velikim stresom, napetosti sve više rastu, ljudi strahove kanaliziraju na različite načine. Dobivamo mailove, pozive, optužuju nas čak i oni s kojima su imali dobre odnose. Ja sam osobno dobila prijetnju 'ako moji roditelji ne dođu na red, poduzet ću mjere protiv vas', kolegama su govorili 'snimamo vas', 'više nećete raditi', 'stavit ću vas u medije', 'znam gdje živite, kakav auto vozite'. Neke kolege kažu da su se bojali izaći u čekaonicu", navodi Ban Toskić.

Kaže da prijetnje ne prijavljuju policiji jer s pacijentima žele zadržati dobar odnos.

"To je nešto o čemu nerado govorimo. No sve je teže. Prosječna dob nam je 55 godina, a 85 posto obiteljskih liječnika su žene. Čak 720 liječnika starije je od 60 godina. To su ti cjepitelji", zaključuje.