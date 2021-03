Zašto Hrvatska i dalje preporučuje cijepljenje AstraZenecom? Iz KoHOM-a kažu da se tek svaki peti odazove na cijepljenje tim cjepivom.

Pitali smo Mariju Bubaš, pomoćnicu ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo strahuje li da će se, s obzirom na sve veći broj zemalja koje obustavljaju cijepljenje tim cjepivom, taj broj povećati.

''Najprije je krenulo s natpisom na portalima ili novinama, da je jedna liječnica rekla da 30% ljudi odustaje. Šteta. Dobro je informirati javnost, ali je šteta da se nerafinirana vijest širi jer mislim da je toj liječnici trebalo dati priliku da pojasni kako je ta situacija završila.

Treba snositi taj dio tereta, i on je upravo na liječnicima obiteljske medicine. On je taj koji najbolje poznaje obitelji, pokrivajući razne dobne skupine. On je taj koji mora komunicirati takvu vijest sa svojim pacijentima, treba okrenuti paradigmu i komunikaciju usmjeriti da se pacijenta dovoljno informira i da svaka osoba na temelju čvrstih dokaza donese odluku i ne odustati'', rekla je Bubaš



Nataša Ban Toskić, predsjednica KoHOM-a je kazala danas kako je trebala okrenuti 50 brojeva da bi cijepila deset ljudi. ''Što je loše u tome? Ako to treba učiniti, onda to treba učniti. Ali treba ljude informirati. Čujte, nije se ova informacija danas saznala. O tome se priča barem dva tjedna. Zar nije to dovoljno vremena da se s pacijentima porazgovara, pozove ih u ordinaciju'', kazala je Bubaš.

Šefica EMA-e o cjepivu AstraZenece: "Koristi su veće od rizika. Moramo još sve proučiti, rezultate istrage ćemo objaviti u četvrtak"

Jedna županija privremeno odgodila cijepljenje AstraZenecom: "Pričekat ćemo mišljenje Europske agencije za lijekove"

"Ako je trebalo 50 ljudi nazvati, može se i telefonom pet po pet kroz dan, tvrdi pomoćnica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo. ''Znam da je potreban dodatan napor, ali podsjećam medije da i oni mogu sudjelovati u pozitivnoj komunikaciji, a ne samo negativnoj'', rekla je Bubaš.

Nakon informacije iz Dubrovnika gdje se osoba odbila cijepiti AstraZenecom, liječnici i medicinska sestra su odgovorili da će ih staviti na zadnje mjesto. ''Nije kaos na terenu, ako se netko ne želi cijepiti, čujte... ne dolazi on zadnji, možda je nespretno rečeno. No svakako je na izvjesnom začelju jer je poželio primiti neko drugo cjepivo i morat će čekati svoj red na to cjepivo'', istaknula je Bubaš.

