Dvije zaposlenice KB-a Dubrava krale su novčanike, mobitele i nakit pacijenata koji su se u toj COVID bolnici borili za život. Ukupno su ih oštetile za gotovo 38 tisuća kuna.

"Danas su me zvali iz policije da mi kažu da su otkrili osobu koja je mom ocu ukrala novčanik u bolnici, baš sam sretan. Već dva mjeseca ne mogu mirno spavati", rekao nam je Goran Mrđa, koji je još sredinom siječnja prijavio da mu je, danas pokojni, otac pokraden dok se borio za život u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Priču o toj krađi objavili smo još u siječnju, no tada su iz vrha bolnice tvrdili da su pokrenute procedure predviđene za takve slučajeve, ali da među pokojnikovim stvarima novčanika nije ni bilo. Goran Mrđa pokušao je tada razgovarati s Ivicom Lukšićem, ravnateljem bolnice, no nakon sat i pol čekanja pred bolnicom rekli su mu da ravnatelj neće doći i da pošalje mail.

Mrđa nam kaže da se s ravnateljem čuo dan kasnije, a razgovor nije bio nimalo ugodan. "Lukšić me zvao u ponedjeljak i rekao da je to što govorim bacanje ljage na bolnicu i da slučajno ne idem s tim u medije. Meni je to bilo strašno. Znate kakav je osjećaj kad svi misle da ste vi krivi, da ste vi okrali vlastitog oca. Čak me i policija u jednom trenutku optužila. Užas", priča nam Mrđa, koji sad ozbiljno razmišlja o tome da tuži bolnicu.

Krale novčanike, mobitele, nakit...

Zagrebačka policija danas je objavila da je otkrivena medicinska djelatnica koja je ukrala novčanik i peglala karticu pokojnog Mrđe, ali i još jedna djelatnica te bolnice koja je pokrala četiri druga pacijenta te zagrebačke COVID bolnice.

Prema priopćenju policije, 51-godišnja zaposlenica bolnice Dubrava prilikom obavljanja svog posla, između 13. i 14 siječnja iskoristila je "osobito teško stanje pacijenta" iz jedne od bolničkih prostorija ukrala njegov novčanik i u naredna dva dana u dva navrata na bankomatima u Zagrebu podigla novac, a u još dva navrata to pokušala, ali su transakcije odbijene.

Otac mu je na kisiku u Dubravi, a s računa mu isparilo 10.000 kuna. Bolnica: "Sve stvari su popisane i zaprimljene, novčanika nije bilo"

Kako nije sve u novcu, kradljivica je 14. siječnja u jednoj trgovini u Sesvetama ukradenom karticom kupila i ženske čizme. Materijalna šteta iznosi oko 10.300 kuna.

I njezina 45-godišnja kolegica je između 15. studenog 2020. i 19. veljače 2021. godine također iskoristila teško stanje čak četvero pacijenata iste bolnice i ukrala im novčanike, mobitele i nakit. Policija sumnja da je dio nakita prodala u poslovnicama za otkup zlata, a potom novac potrošila za osobne potrebe. Materijalna šteta u tom slučaju iznosi oko 27.500 kuna.

Reagirao ministar

O čitavom slučaju progovorio je i ministar zdravstva Vili Beroš rekavši da je u kontaktu s ravnateljem Lukšićem te da su po službenoj dužnosti obavijestili institucije kad su saznali "za taj ružni događaj".

"Danas dolaze djelatnici policije k ravnatelju Lukšiću na razgovor. Apsolutno će biti daljnjeg postupanja, ali ne samo u sferi medicinskog djelovanja nego i poštovanja zakona općenito. Riječ je o izuzetno teškom moralnom, ali i kaznenom djelu i postupat će se u skladu s propisanom procedurom", rekao je Beroš.

Raste pritisak na post-COVID ambulante: S posljedicama korone pacijenti se bore i nakon ozdravljenja

Psihijatar Vukušić iz COVID postelje opleo po Buriloviću i Borasu: "Od njihovih postupaka ljigavija su samo objašnjenja". Ima poruku i za Beroša

Mrđa je danas, puna dva mjeseca od krađe, donekle zadovoljan time što je pronađen lopov, no još je bitaka pred njim. Među ostalim, i ona za povratom ukradenog novca. "Ne znam još što da radim, u banci su mi rekli da oni tu ne mogu ništa. Ne znam ni detalje krađe jer koliko znam, otac nije imao pin sa sobom. Je li on možda iznuđen od njega, ne znam. Samo znam da ću dalje ići s odvjetnikom", kaže nam Mrđa. Na banku je ogorčen ne samo zbog toga što pere ruke od svega već i zato što su, kako kaže, policiji tek prije dva tjedna ustupili snimke nadzornih kamera bankomata, što im je očito bilo presudno u pronalasku kradljivice novčanika.