U pojedinim županijama nastavljeno je cijepljenje građana bez prethodne najave. Iako, iz Zavoda za javno zdravstvo kažu, u nekim dijelovima Hrvatske opada interes, ljudi koji se žele cijepiti još uvijek ima, a ovo je jedan od načina kako građane potaknuti na cijepljenje.

U Puli su se danas ujutro stvorile gužve pa se nisu uspjeli cijepiti svi koji su htjeli. U ukupnim brojkama, tek je 27 posto odraslog stanovništva završilo cijepljenje, a prvu je dozu dobilo njih 43 posto.

''Iako je do sada taj neki trend odaziva na cijepljenje bio dobar, no naravno, s popuštanjem mjera, ovim vrućim uvjetima i poboljšanjem epidemiološke situacije ljude na neki način uljuljka i misle da rizika više nema, i da nije potrebna zaštita, međutim to nije tako'', komentirala je epidemiologinja Iva Pem Novosel.

