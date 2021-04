Pozivi za cijepljenje počeli su u Zagrebu stizati i ljudima koji nemaju komorbiditete te su mlađe dobi. Iz Ministarstva su prvo tvrdili da je riječ isključivo o zamjeni za one koji su odustali jer se koristi cjepivo AstraZenece, no ispostavilo se da ipak imaju tehničkih problema.

Pozivi za cijepljenje na Zagrebačkom Velesajmu počeli su od nedjelje stizati i mlađim ljudima bez komorbiditeta. Iz Ministarstva zdravstva ustvrdili su danas kako je razlog pozivanja mlađe populacije odbijanje cijepljenja AstraZenecom.

"Ovaj tjedan masovni punkt na Zagrebačkom Velesajmu počinje raditi punim kapacitetom. Kako je riječ o velikom pogonu Paviljona br. 6 koji u dvije smjene može primiti do 5000 građana, a obiteljski liječnici su registrirali otkazivanja u prioritetnim narudžbama za utorak 13. travnja, pozvana je i mlađa populacija preko platforme cijepise.zdravlje.hr kako bi se u potpunosti popunio kapacitet masovnog punkta", kazali su u Ministarstvu.

"Važno je istaknuti kako je isključivi razlog pozivanja mlađih građana otkazivanje termina od strane starijih zbog nepovjerenja u cjepivo AstraZenece. Pozivi za srijedu 14. travnja slijedit će isti princip odnosno slat će se danas tijekom dana građanima iznad 65 godina i kronično oboljelima, te u slučaju otkazivanja, slobodni termini će se prepuštati ostalima koji su spremni odazvati se pozivu na cijepljenje", zaključuju.

No, nije jasno po kojem se ključu pozivaju zamjenski građani, jer bi stariji građani i pacijenti s kroničnim bolestima trebali imati prednost. Pozivi mlađima i onima bez kroničnih bolesti upućuju se u slučaju odustajanja onih iz prioritetnih skupina, i to isključivo prema algoritmu koji zamjenske kandidate traži s obzirom na dob i zdravstveno stanje, kažu u Ministarstvu. No, kako kažu, naišli su na tehničke probleme.

"Zbog tehničke pogreške prilikom automatske obrade datoteke samo za utorak, i to samo za preostale termine, nisu se popunili termini prema potvrđenom algoritmu", naveli su u Ministarstvu te ističu kako užurbano rade na otklanjanju pogreške, piše Jutarnji list.

Dodaju i da su tijekom prošlog tjedna obavili nadogradnje postojećeg obavijesnog sustava CEZIH-a i elektroničke pošte Ministarstva zdravstva.

Navode i da je od prošlog tjedna na platformu isporučena mogućnost sinkronizacije lista zainteresiranih koje imaju obiteljski liječnici sa središnjim sustavom registriranih na cijepise.zdravlje.hr. Ističu kako je i dalje omogućeno da obiteljski liječnici mogu dodijeliti termin rizičnom pacijentu.

Redni broj ispred prijave za cijepljenje u sustavu cijepise.zdravlje.hr ne predstavlja listu čekanja na osnovi koje građani dobivaju termin za cijepljenje, naglašavaju u Ministarsvu. Riječ je o jedinstvenom identifikatoru prijave koja služi za registraciju broja ukupno prijavljenih zainteresiranih građana.