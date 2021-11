Nakon što je ministar zdravstva najavio da će izbaciti Lauca iz Znanstvenog savjeta Vlade, danas se oglasio i sam Lauc na Facebooku. "Čekam da mi netko javi jesu li mi se zahvalili na suradnji...", poručio je.

U utorak je ministar zdravstva Vili Beroš najavio da će izbaciti znanstvenika Gordana Lauca iz Znanstvenog savjeta Vlade.

"Nije problem što ima drugačije mišljenje. Ali kad propituje cijepljenje mlađih osoba, zagovara ukidanje mjera na vrhu četvrtog vala, poziva na okupljanja i prosvjede, to me brine. Obmanjuje javnost, to se mora znati. Više ga ne branim. Molim ga da mišljenje zadrži za sebe, ovako dodatno zbunjuje javnost. Moramo biti svjesni svoje odgovornosti", rekao je.

Njega je podržao i premijer Andrej Plenković, kao i Hrvatska liječnička komora.

Danas se Lauc oglasio novom objavom na Facebooku.

"Jedan glas je lako ušutkati, no vrijeme u kojem se istina mogla dugo sakrivati je davno prošlo. Ne samo Hrvatska, već i brojne druge zemlje razne "stroge mjere" uvode u trenutku kada je rast već prešao u pad broja zaraženih. U Hrvatskoj čak niti uz dodatno testiranje više od 100.000 asimptomatskih i tako dodatno "uhvaćene" slučajeve vidimo jasni pad broja potvrđeno zaraženih. I "Delta" val je prešao vrhunac i sada slijedi i pad broja bolesnih ljudi. Hoće li se to vidjeti na brojevima ljudi u bolnicama je jako teško znati, budući da COVID potvrde omogućavaju zdravstvenom osoblju koje je cijepljeno da izbjegnu testiranje i da slobodno šire virus među najosjetljivijom populacijom... Mi imamo oko 10.000 hospitaliziranih ljudi i ako se sada virus proširi među njima bit će i jako puno hospitaliziranih koji su pozitivni. Da smo umjesto 100.000 javnih i državnih zaposlenika testirali cijepljene zdravstvene radnike spasili bismo puno života, no ovo sve više nema nikakve veze sa virusom i bolesnim ljudima...

P.S.

Moj glas nije među onima koje je lako ušutkati, samo ne želim komentirati informacije iz medija i čekam da mi netko javi jesu li mi se zahvalili na suradnji, ili su mi se zahvalili na suradnji", poručio je.