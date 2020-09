Nacionalni stožer civilne zaštite sastao se danas s čelnicima županijskih stožera te voditeljima službi civilne zaštite. Nove odluke na sastanku nisu donesene, a bilo je riječi i o početku školske godine. Nakon sastanka je Alemka Markotić upozorila da se brojke moraju popraviti do zime te da stiže novi pritisak na zdravstveni sustav.

Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović nakon sastanka s čelnicima županijskih stožera objavio je što je zaključeno na sastanku.

''Analizirali smo trenutnu situaciju o porastu broja zaraženih. Čuli smo od kolega sa županijskih razina kako oni vide situaciju i zaključili smo da se mjere trebaju što je efikasnije moguće provoditi'', rekao je na početku Božinović.

''Naglasili smo da je jedna od smjernica koju treba pojačati komunikacija s građanima pri čemu treba stalno ponavljati da se svi drže osnovnih epidemioloških uputa, a to je držanje distance, higijena ruku, dezinfekcija prostora i nošenje maski u zatvorenom prostoru. Ako se svi toga pridržavaju ne bi bilo potrebe za ovim stalnim sastancima'', kaže Božinović.

Na sastanku je bio i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. ''Imamo povratne informacije ravnatelja škola i očekujemo da školska godina krene onako kako je zamišljeno. Naglasili smo potrebu ukazivanja na to da se djelatnici škola vrlo odgovorno ponašaju i izvan škole'', poručio je.

Markotić: Moramo popraviti rezultat prije zime

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' Alemka Markotić ponovila je da je bolnica gotovo popunjena. ''I dalje naravno prihvaćamo nove pacijente, ali sve one za koje nema mjesta se počinje hospitalizirati u KB Dubrava'', poručila je. ''Rezultat nepridržavanja mjera na terenu vidi se u našoj bolnici. To nije dobro'', rekla je Markotić.

''Kod nas su oni koji imaju težu upalu pluća i teže oblike bolesti. Dio njih će završiti na respiratorima. Od njih dvoje ili troje koji su na respiratoru, jedan ima veću šansu preživjeti, a dvoje da ne prežive. Kada to dvoje ima ime i prezime i kada je to netko vaš bližnji, drugačije gledate na to'', objasnila je.

Dodala je da ''moramo popraviti rezultat prije zime'' i poručila da ''stiže novi pritisak na zdravstveni sustav''. Ravnateljice infektivne klinike ističe da se ljudi mogu i dalje družiti, ali se ne može ''sjediti na 20 centimetara, svi pričati u

''Ne možete vidjeti da su dječja igrališta puna i pored toga tri terase kafića pune roditelja, a djeca su raštrkana i nema distane. Počinje u ponedjeljak škola, ako netko u petak bude zaražen što ćemo reći? Da su se zarazili u školi? Ne može tako'', poručila je i dodala da se svi mogu malo žrtvovati. ''Onda ne moramo tražiti tko je krivac, onda smo svi pobjednici'', rekla je Markotić.

Kada je riječ o najavljenom prosvjedu protiv mjera Nacionalnog stožera i njegova rada, Božinović je rekao da smo u demokratskom društvu. ''Policija neće postupati drugačije u odnosu na druge skupove'', poručio je.