Čini li vam se kako je dan prekratak i ne stignete ispuniti sve što ste isplanirali? U slučaju da je odgovor potvrdan, sigurni smo da želite ugrabiti koju minutu više za sebe kako bi sve stigli odraditi.

Statistički podaci raznih istraživanja o tome koliko trošimo vremena na nepotrebne stvari u životu, možda vas zaprepaste dovoljno da posložite prioritete i zagospodarite svojim vremenom.

Prosječan čovjek na zemlji poživi nešto manje od 80 godina, a od tih godina će 26 provesti spavajući, a dodatnih sedam provesti pokušavajući zaspati.



Provest ćemo nešto više od 13 godina svog života radeći, a od toga ćemo provesti oko 11 godina gledajući u ekrane naših računala, jedanaest puta više nego što smo sjedili u školskim klupama.

Na poslu na čitanje i odgovaranje mailova izgubimo deset dana i osam sati, dok na neefektivnim i beskorisnim sastancima provedemo čak tri dana i 11 sati godišnje.

Uz to, u pokušaju žongliranja s više zadataka na poslu, često potrošimo čak 25 minuta da se iz jednog ''ufuramo''u drugi što čini čak osam dana i 14 sati godišnje potraćenog vremena koje smo mogli pametnije potrošiti, primjerice uživajući na godišnjem odmoru na koji trošimo tek nešto više od tri godine u cijelom svom životu.

Naravno, nećemo cijeli život provesti u uredu. Vrijeme koje ćemo potrošiti putovanjem do mjesta rada je otprilike sat vremena u oba smjera, a tražeći parkirno mjesto ispred firme potrošit ćemo najmanje 17 sati godišnje što će nas još dodatno iscrpiti.

Razočaravajuća činjenica je da ćemo u većini slučajeva naše zdravlje staviti na drugo mjesto, te ćemo duplo više podizati svoj mobilni uređaj, osvježavajući Instagram i Facebook, nego podizati bučice za vrijeme treninga.

Prehrambene navike mnoge će ljude odvesti putem WC-a, pa će žene tamo provesti otprilike šest mjeseci, dok će muškarci svoje obitavanje na toaletu produžiti do nevjerojatne tri godine. Podsjećamo, neki ljudi (najčešće muškarci) tamo provode i više vremena nego što zapravo trebaju; čitajući knjige novine, surfajući po bespućima interneta, razgovarajući, a neki čak i uspijevaju i odrađivati poslovne zadatke. I onda kažu kako muškarci nisu multitakseri!

Iako su oni uvjerljivo u prednosti potrošnje minuta na toaletu, ultimativni pobjednik u dužini spremanja je ipak nježniji spol. Prosječna žena provede čak 136 dana spremajući se, te dodatnih 287 dana birajući pravu odjeću, dok muškarci provedu otprilike 46 dana sređujući se za izlazak.

Nepotrebno trošenje vremena otpada i na čekanje u redu, na koje ćemo potrošiti oko 235 dana (ne)strpljivog čekanja u redovima, a u posljednje smo se vrijeme barem u njima načekali.

Osim čekanja u redu, nažalost gubimo mjesece (njih pet u cijelom životnom vijeku) slušajući žalopojke o problemima, a isto toliko i na svađanje.

Vrijeme prolazi uistinu brzo i što smo stariji imamo dojam kako nam izmiče iz ruku. Vrijeme je da posložite prioritete, odlučite pametno koristiti svoje vrijeme i izbjegavate aktivnosti koje ga bespotrebno troše.

Upravo time ćemo promijeniti život nabolje, i smijati se više od 115 dana tijekom života. Nemojte zaboraviti da malo nam za sriću triba.