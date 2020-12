U protekla 24 sata zabilježeno je 4396 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, a testirano je njih 11.687. Pomoćnica ministra zdravstva Vera Katalinić-Janković pokušala je na konferenciji za novinare objasniti zašto postoje tri broja udjela pozitivnih na broj testiranih.

Na konferenciji Stožera za civilnu zaštitu pomoćnica ministra Beroša pokušala je objasniti, kako je rekla ''zbrku o brojevima udjela pozitivnih na broj testiranih''. Na pitanje jesu li se do sada na konferencijama objavljivali netočni podaci, kaže da ''to nisu krivi podaci''.

''Rekla bih samo da su se miješale kruške i jabuke. Jedno je testiranje i broj testiranja koje imamo od početka epidemije, a drugo je broj testiranja ako gledate po osobama. Nije uvijek jedno testiranje jedna osoba. Jer broj testiranja znatno je veći i među nama ima osoba koje su se nekoliko puta testirale, neki su bili nekoliko puta pozitivni", istaknula je Vera Katalinić-Janković, pomoćnica ministra zdravstva.

"Ovisi s kojim nazivnikom nešto dijelite i određujete postotak. Dnevni broj testiranih i otkrivenih najbliži je broju koji je realan. Za protekla 24 sata točan je broj 35 posto, a za jedan test jedna osoba postotak je 25,72, postotak pozitivnih od svih ukupnih testiranih (od početka pandemije op.a) je 19,5", objasnila je.

O antigenskom testiranju i ECDC-u

Na opetovano pitanje zašto se broj testiranih brzim antigenskim testovima ne ubraja u ukupan broj ni testiranja ni zaraženih Krunoslav Capak objasnio je:

"ECDC ne donosi zakone. Ako pratite situacije, vidite da su Slovaci u dva tjedna pregledali dvije trećine svoje nacije brzim antigenskim testovima i nigdje se to nije vidjelo jer su pronašli 38 tisuća, a brojke su bile dvije do dvije i pol, tri tisuće novooboljelih na dan. I u drugim zemljama se tako radi, ali to nije zakon. Mi pažljivo pratimo brojke i jedne i druge, a o tome sam više puta komunicirao", rekao je Capak.