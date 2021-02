Baš kao što je i najavio, Andrija Klarić otvorio je jutros svoju teretanu unatoč zabrani Stožera. Posjetili su ga policajci, a trenutačno čeka inspektore, koji će mu vjerojatno odrediti kaznu.

Andrija Klarić, vlasnik teretane na zagrebačkoj Trešnjevci, otvorio je jutros svoju teretanu, a među prvim posjetiteljima bili su mu policajci.

Organi reda nisu došli vježbati, već upravo provjeriti je li doista otvorio svoj objekt unatoč zabrani Stožera. Policajci su legitimirali ljude koji su se zatekli u otvorenoj teretani, ali Klarić još uvijek nije dobio kaznu.

Čekaju se, naime, djelatnici Civilne zaštite i Inspektorata, koji imaju ovlasti kazniti ga zbog kršenja mjera Stožera.

Andrija Klarić Foto: DNEVNIK.hr

Teretanu je Klarić otvorio jutros u 6 sati kad je bila prva grupa od pet vježbača. U drugom terminu u 7 sati bilo ih je još troje. Dok smo razgovarali, u teretani su čekali inspektore, ali i treću grupu koja je bila najavljena za 9 sati.

Kako nam kažu u toj teretani, odlučili su otvoriti sukladno mjerama koje su bile na snazi prije zabrane Stožera. Tada su, naime, u svoje dvije dvorane za vježbanje u jednom terminu primali ukupno 12 vježbača, kako bi se osigurao dovoljan razmak između njih.

"Sad čekamo Capaka ili Božinovića. Možda čak i Plenkija", rekao je Klarić nakon posjeta policajaca prenoseći uživo sve što se zbiva na ulazu u njegovu teretanu. Policija je, kaže, bila "krasna i pristojna, onako kako treba".

Ugostitelji odustali

Iako su i ugostitelji najavili otvaranje kafića za danas, čini se da su od toga ipak odustali u strahu od velikih kazni. "Naši članovi ne otvaraju, obaviješteni su o sankcijama i mislim da to nikome ne ide u prilog", rekla nam je Jelena Tabak, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja.

Tabak kaže da ne zna hoće li možda neki ugostitelji, koji možda nisu njihovi članovi, danas doista otvoriti svoje kafiće, ali dodaje da misli da "od toga neće biti ništa".

U jednoj nedavnoj objavi na društvenim mrežama, iz Nacionalne udruge ugostitelja su objasnili da ne mogu svjesno poticati ugostitelje na kršenje Zakona o civilnoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Kaznenog zakona, čije kršenje za sobom povlači drakonske kazne.

Kazne, naime, mogu biti i financijske, ali i zatvorske, i to ne samo za prijestupnike već i za one koji ih potiču - od 20 do 70 tisuća kuna te do tri godine zatvora.

Otvaranje najavio u petak

Klarić je svoju akciju najavio još prije nekoliko dana, kada je postalo jasno da se popuštanje mjera neće odnositi na teretane. I tada je tvrdio da ne postoje znanstveni dokazi da su teretane izvori zaraze te da su mjere koje su bile na snazi prije zabrane bile primjerene.

''Od čega ćemo mi živjeti? Istovremeno svi koji su na državnom budžetu dobivaju pune plaće i to je sve u redu, a mi ostajemo na minimalcu'', rekao je Klarić u petak za Dnevnik Nove TV. Od inspekcije nije strahovao jer, kaže, mogu ga zatvoriti ili mu naplatiti kaznu.

''Ta inspekcija, to su naši ljudi, naši susjedi, naši prijatelji. Ako oni ne razumiju našu poziciju, mi tu ne možemo ništa'', rekao je tada Klarić.