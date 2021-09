Za dva tjedna uvode se obvezne COVID potvrde za zdravstvene djelatnike, a ravnatelji još uvijek nisu dobili nikakve detaljne upute. Kada će, ne zna se.

No, COVID potvrde u zdravstvenom sustavu nisu jedini problem kojim se ministar Vili Beroš mora pozabaviti. Iako je bilo zadano da se do kraja lipnja procijepi 50 do 55 posto odraslog stanovništva, to nije ostvareno.

Danas je polovica rujna, a procijepljeno je tek 52 posto odrasloga stanovništva. Nije potpuno riješen ni problem s veledrogerijama, a reforma zdravstva nikako da se pokrene. Sanja Vištica pitala je premijera Andreja Plenkovića što je s reformom, ali i je li zadovoljan radom ministra Beroša.

Beroš najavio produljenje valjanosti COVID potvrda: "Umjesto devet mjeseci, vrijedit će godinu dana"

Plenković rekao da se razmišlja o uvođenju COVID potvrda u socijali: "To je logično i normalno"

"Radimo na tome. Ministar Beroš radi, pa naravno", rekao je Plenković.

Na pitanje je li zadovoljan kako Beroš radi svoj posao, odgovara - "O, što ste vi sad svi počeli propitkivati".

