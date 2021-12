Dvije volonterke MOST-a napadnute su na štandu pokraj jednog zagrebačkog studentskog doma. Slučaj je prijavljen policiji, a sve je na Facebooku objavio potpredsjednik MOST-a. Oglasila se i policija.

MOST je počeo s prikupljanjem potpisa za referendum oko koronavirusa. Traže izmjenu članka 17 Ustava i uvrštavanje epidemije i pandemije - u kojoj bi o ograničenju prava i sloboda odlučivao Sabor dvotrećinskom većinom. Također, traže i da se iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti izbaci Stožer kao tijelo koje odlučuje o mjerama i da dosadašnje odluke Stožera mora potvrditi Sabor. Zahtjevat će i ukidanje COVID potvrda.

Potpredsjednik i saborski zastupnik MOST-a Nikola Grmoja objavio je na Facebook profilu da su dvije volonterke koje su prikupljele potpise na štandu kod Studentskog doma "Stjepan Radić" danas napadnute.

Naime, kaže kako im je prišao muškarac i pitao ih jesu li članice stranke. One su odgovorile da nisu, a on im je rekao da rade za novac. No, one su volonterke što su mu i rekle. Nepoznati muškarac je na to uzvratio da gradom šetaju ljudi koji napadaju takve kao što su one, volontere referendumskih inicijativa.

"Cure su ga pitale je li to prijetnja i rekle su da će zvati 911. Na to je postao jako nervozan, otrgnuo dvije liste s potpisima. Cure su u velikom šoku i strahu. On se udaljio s mjesta, one su ga i fotografirale. Bio je tamo i svjedok koji je sve vidio. Moguće je da se radi o incidentu neuravnoteženog lika, ali moguće i čovjeku kojeg su poslali da se zastraše i obeshrabre naši volonteri. Molim sve one koji nam žele pomoći da se jave za volontiranje, posebno muškarce kako bismo zaštitili naše djevojke na štandovima, ali i potpisne liste s potpisima građana od mogućih krađa", poručio je Grmoja.

Slučaj je prijavljen i policiji, a iz PU zagrebačke su nam odgovorili da su zaprimili prijavu oko 17:35 sati. "I dalje se utvrđuju sve okolnosti događaja te prema zasad prikupljenim informacijama nije bilo fizičkog sukoba", poručili su.

Podsjetimo, u travnju je na Trgu bana Josipa Jelačića muškarac napao dvije mlade MOST-ove volonterke. Djevojke su skupljale potpise za Zvonimira Troskota, kandidata Mosta za gradonačelnika Zagreba. "Jednu je u glavu udario, a drugu je baš udarao", ispričala je tada svjedokinja.