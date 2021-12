Mostov Nikola Grmoja objavio da je, prema prvim informacijama, prikupljeno dovoljno potpisa za referendum o COVID potvrdama.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja objavio je na Facebooku da su, prema prvim informacijama, prikupljeni potpisi za referendum o COVID potvrdama.

''Čuvajte svaki potpis i potpisnu listu jer dobro znamo s kim imamo posla, s onima koji su ukrali dva referenduma. Ni jedan potpis ne smije biti izgubljen i svaki mora biti dostavljen u centralu, u Draškovićevu ulicu 23! S kakvim sam herojima stajao rame uz rame na hladnoći zadnjih 15 dana! Hvala vam ljudi'', napisao je.

Da su prikupili dovoljno potpisa rekao je i Mostovac Nino Raspudić za N1. ''Priča je završena, ali znajući povijest krađe referenduma u Hrvatskoj, apeliramo na naše volontere da čuvaju potpisne liste. U srijedu ćemo objaviti potpuni broj'', kaže. Sami će, dodaje, prekontrolirati popise i neće dopustiti da ih se olako odbaci.

''Broj potrebnih potpisa i vrijeme je u Hrvatskoj bez presedana. Taj broj je ogroman i on je tao napravljen da bi se onemogućio referendum. Ali dobro, znali smo to i ušli smo u to. Dobar dio građana je prepoznao obe mučke napade na nas koji su dolazili iz medija, od strane vladajućih, od saborske oporbe. Od Keleminca do Pupovca. Čini se da su ljudi to prepoznali'', govori Raspudić.

''Struka je degradirana prvi dan, kad su pjevačice, glumci, i ostali počeli govoriti o cijepljenju'', zaključio je.