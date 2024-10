Drugi čovjek NATO saveza Borise Ruge je u srijedu stigao u hrvatski Sabor kako bi pojasnio misiju potpore Ukrajini.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić je u Saboru provjerio reakciju oporbe, a o svemu je razgovarao s MOST-ovim zastupnikom Nikolom Grmojom.

"Nismo čuli ništa novo osim što smo dobili potvrdu da će ipak dio časnika sudjelovati u ovoj misiji na teritoriju Ukrajine, a očito je da se radi o jednoj ratnoj misiji pomoći i potpore. Ja imam dojam da nas vladajući prave budalama. Ja sam siguran da ćemo mi kroz raspravu postaviti neka dodatna pitanja, poput onog jesu li sve države članice NATO-a, kojih je 22 koje nisu odlučile sudjelovati u misiji, na strani Rusije kao što tvrdi premijer Andrej Plenković. Zašto on uporno radi vanjskopolitičku štetu Hrvatskoj svrstavajući nas, uz svu humanitarnu i vojnu pomoć koju šaljemo Ukrajini, na stranu Rusije? Radi li to samo zbog predsjedničke kampanje", zapitao je Grmoja.

Objasnio je da je slanje časnika suverena odluka Hrvatske i da oni mogu odlučiti na koji način će se sudjelovati u pomoći. Rekao je da se sada šalju i tenkovi u Ukrajinu te da je svjestan da će jedan dio građana reći da je to previše vojne i novčane pomoći.

"Čuli ste gospodina Rugea koji je podsjetio na ona vremena stvaranja Hrvatske države i usporedio to s Ukrajinom. To je neusporedivo, mi nismo imali nikakvu vanjsku pomoć, čak nam je bio uveden i embargo na oružje. Kolege koji sjede sada u Saboru, poput Mire Bulja, su u tenisicama i trapericama išli braniti Hrvatsku gotovo bez ikakvog naoružanja. Tako da kada se uspoređuje Hrvatska i Ukrajina je to potpuno drugačiji kontekst", zaključio je.

