Minimalac od 4000 kuna za lipanj dobit će svi radnici u tvrtkama čiji je prihod pao za pedeset posto u odnosu na prošlu godinu.

Ova mjera odnosi se na najugroženije resore - turizam, ugostiteljstvo, prijevoznike i organizatore javnih manifestacija. Jedan splitski hotel svoja je vrata otvorio prije tri tjedna no gostiju baš i nemaju, pa pozdravljaju odluku Vlade o minimalcu i za lipanj.

"Ne znam još hoće li biti sedam ili deset posto prošlogodišnjih prihoda osvarenih u svibnju 2020. godine. Za lipanj očekujemo nekih 20 posto prošlogodišnjih prihoda da se ostvari, ali ništa više od toga", kaže direktorica hotela Marina Macan.

Nada se kako će se mjere Vlade o minimalcu produžiti na još tri mjeseca. Velike manifestacije na otvorenom s ograničenim brojem posjetitelja još neko vrijeme će biti neisplativa djelatnost.

"Klubovi poput našeg koji je izrazito usmjeren programski na partyje i koncerte, takozvana event industrija, mi se nismo niti vratili. Nama je na primjer obim prometa deset posto onoga što smo radili prije korone. Nadamo se da će vrlo brzo ići mjera za dozvoljenih tisuću ljudi", kaže vlasnik noćnog kluba Gordan Šestić.

Manji prihodi od poreza

Ugostitelji usprkos relaksaciji ostvaruju do najviše četrdeset posto prošlogodišnje zarade, no oni koji organiziraju vjenčanja i puno manje.

"U lipnju će se možda održati nekakvih dvadesetak posto od lanjski planiranih ugovorenih vjenčanja. Država je ekspresno reagirala, za to sve pohvale, mada sad smatram da je to bila jedna vatrogasna mjera. Sljedeće nekakve mjere koje bi trebalo donijeti, to je sačuvati likvidnost poduzetnicima jer zapravo na tome sve počiva", uvjeren je Marko Balić, vlasnik restorana.

U državnoj blagajni tek je polovica prošlogodišnjih poreznih primanja.

"Svaki tjedan za tjedan vidimo naravno usporedno s prethodnim tjednom unaprijeđenje, međutim i dalje smo na nekakvih, ako gledamo samo svibanj, na nekih 18 posto je manja vrijednost fiskaliziranih računa u odnosu na isto razdoblje prethodne godine", kaže ministar financija Zdravko Marić.

Prosvjedi se isplatili

Prosvjedi su se isplatili prijevoznicima, koji su zadovoljni što će potpore moći koristiti i u lipnju, no upozoravaju.

"Za mjesec dana kad te mjere budu na snazi veliki broj prijevoznika neće ni postojati pa neće biti ni potrebe za očuvanje radnih mjesta, osim ako se ne nađe modalitet isplate bespovratnih sredstava od strane fondova EU, i ukoliko se ne riješe problemi s leasingom koji su naš najveći problem", rekao je Marko Slišković, prijevoznik i član udruge "Glas poduzetnika".

Upozoravaju i da se neke poduzetnike zaobišlo.

"Imamo tvrtke koje su još uvijek na nula kuna prihoda ili imaju pad veći od pedeset posto prihoda u odnosu na prošlu godinu, a nisu uključene", napominje Slišković.

I u ove četiri djelatnosti u pitanju je i do 100 tisuća radnika koji će biti pokriveni mjerama u lipnju. Za ostale, u Vladi kažu, sredstava više nema.

"Definitivno onako horizontalne mjere kakve smo imali ranije više si ne možemo iz konteksta javnih financija priuštiti i sada je vrijeme da ciljano pomažemo samo onima kojima je to nužno", rekao je ministar rada Josip Aladrović. Razmišlja se i o novim mjerama, poput skraćivanja radnog tjedna.

"Ono što je prednost takve mjere je da ona ciljano puno bolje zapravo radi razliku između onih kojima je pomoć stvarno potrebna i onih kojima pomoć nije potrebna", rekao je Aladrović.

O produženju mjere pomoći putem otpisa poreza i doprinosa koja vrijedi do 20. lipnja, tek će se raspravljati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr